"Existen más resorts ligados al crimen"

Irapuato, Gto.- "Hay una investigación en proceso", dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, luego de que Estados Unidos anunció el jueves sanciones contra un consorcio hotelero mexicano en Puerto Vallarta por una red de fraude de tiempos compartidos ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes en la XII Región Militar de Irapuato, García Harfuch admitió que hay más casos en otras entidades.

Destacó que hay coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU sobre el caso en Puerto Vallarta.

Al preguntarle sobre las personas involucradas, el titular de la SSPC insistió en que hay una investigación en proceso y señaló que la UIF hizo una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) "y ellos darán informe" al respecto.

"De ese caso en específico, ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas. Pero sí hay otros casos en otros estados de la República que se siguen investigando", afirmó el funcionario federal.

Reiteró que la UIF lleva el caso del resort ubicado en Puerto Vallarta con la FGR.