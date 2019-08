Exjefe de oficina de Robles en Sedesol solicita un amparo ante posible aprehensión

Ramón Sosamontes Herreramoro, ex jefe de la Oficina de Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión.

El juicio aún no ha sido admitido por el Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, quien previno a Sosamontes para que aclare la demanda que presentó.

Sosamontes formaba parte del primer círculo de colaboradores de Robles junto con Rocío Gómez Bolaños, ex jefa de comunicación social y el ex Ocial Mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa.

Fue el personaje que presentó a Robles Berlanga con el empresario argentino Carlos Ahumada, acusado de extorsionar a la ex funcionaria.