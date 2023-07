Exlíderes del PAN dan apoyo a Xóchitl

Ciudad de México.- Los expresidentes del Partido Acción Nacional Gustavo Madero Muñoz y Germán Martínez Cázares expresaron su respaldo a la posible candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz en el Frente Amplio por México, integrado por PAN, PRI y PRD, mientras que Damián Zepeda, también exlíder panista, manifestó su apoyo a la senadora, pero reiteró su rechazo a la alianza con los priistas.

Madero Muñoz y Martínez Cázares se han pronunciado en contra de una alianza con el PRI, pero consideran que la posible postulación de Gálvez Ruiz rebasa a los partidos políticos, porque es una candidatura que nace de la sociedad civil.

“Hoy, lo relevante no son el PAN, el PRI y el PRD, son los ciudadanos que están tomando un protagonismo que no tenían y eso es lo que me anima a mí”, señala el senador Madero Muñoz, del Grupo Plural.

Su compañero Martínez Cázares expone que en la actualidad los ciudadanos ya no votan por los partidos políticos sino por las personas, lo que pone a Xóchitl Gálvez en una gran ventaja competitiva.

“La gente no vota por partidos ya, la gente vota por personas, por eso Xóchitl es un fenómeno, porque ni siquiera partido tiene, la gente no vota por partidos, por eso se fundó el Grupo Plural y por eso suena en el Senado, porque no tenemos partido”, apunta el exdirector general del IMSS.

El senador Madero Muñoz califica a Xóchitl como “una ojiva atómica con reacción en cadena”, que poco a poco va a ir reverberando y llegando a círculos más amplios de personas a las que va a cautivar.

“Tiene ese carisma que yo no veo en el caso de Claudia Sheinbaum, cuya fuerza está en otro lado, en el presidente Andrés Manuel, en la historia de su gobierno, pero no en su carisma personal. Esa es la kriptonita que trae Xóchitl Gálvez contra la 4T, que ella sí es una estrella que genera su propia luz y Claudia Sheinbaum es un planeta que refleja la luz de López Obrador”.

El senador Zepeda Vidales remarca que no puede apoyar una alianza donde participe el PRI, pero reconsidera que una vez que se defina la candidatura del Frente Amplio por México valorará la situación y no descarta sumarse en caso de que Gálvez gane la encuesta.