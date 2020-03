Expediente clínico es propiedad de los pacientes: Inai

El expediente clínico electrónico es propiedad de los pacientes, afirmó la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), María Patricia Kurczyn Villalobos.

"Los titulares deben saber que los datos personales que contiene el expediente pueden ser sujetos a ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) en las dependencias de salud que los resguardan, ya sea públicas o privadas", puntualizó la comisionada.

Durante su conferencia en el foro "Bioética, Transparencia y Protección de Datos", Kurczyn Villalobos señaló que los avances tecnológicos ofrecen ventajas como la conservación de los resultados de estudios clínicos en dispositivos digitales, lo que permite la investigación médica y facilita la transferencia de información, no obstante, el reto está en la protección a la privacidad.

Además, agregó que los datos de ultrasonidos, fotografías, imágenes, estudios de análisis de laboratorio, tomografías, electroencefalogramas o cualquier otra prueba, arrojan datos íntimos de una persona y éstos requieren de tratamiento adecuado y digno.

Patricia Kurczyn Villalobos, aseguró que el avance de la ciencia médica y la tecnología obliga a cuidar la privacidad con más rigor, por ello siempre se debe revisar el Aviso de Privacidad, ya que en éste indica las garantías en el tratamiento que recibirán sus datos personales.

"Al llegar a un hospital, a un laboratorio o a un consultorio médico, lo primero que se tiene que hacer es preguntar en dónde está el Aviso de Privacidad, tenemos que fijarnos muy bien lo qué éste dice y no dejar datos, ninguno, si no hay un Aviso de Privacidad", indicó.

El Aviso de Privacidad debe estar a la vista, indicó la funcionaria, para consultarlo y resolver las dudas de los titulares, antes de proporcionar sus datos personales.

Se debe tener especial cuidado cuando estos son de carácter sensible, por ejemplo, la condición de salud de un paciente, ya que si se utilizan indebidamente pueden generar discriminación o daño a la persona.

"Los datos sensibles deben tener un resguardo muy importante y la violación o transmisión de los mismos de manera ilícita, en contra del consentimiento del titular o utilizados para fines que no fueron otorgados implica severas sanciones", concluyó la comisionada.

"No deben olvidar, que el expediente clínico es nuestro y cuando lleguen a un consultorio o a un hospital pueden solicitarlo, cuando les digan que no se los van a entregar o que no pueden acceder a él, hay que presentar inmediatamente una queja ante el Inai", concluyó Kurczyn Villalobos.