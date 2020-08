Expertos mexicanos advierten reto de garantizar acceso a vacuna para COVID-19

El principal reto de los países que accedan a la vacuna contra la COVID-19 será garantizar su aplicación extendida a la población, lo que en México podría cristalizarse a mediados de 2021, advirtieron expertos este martes.



"No se trata sólo de la vacuna, sino de la capacidad que tendrá el país para vacunar", afirmó el doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la comisión de respuesta a la epidemia COVID-19 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



En una conferencia virtual, el epidemiólogo aseguró que la vacuna es una de las esperanzas de la población para acabar con la pandemia del coronavirus, que en México suma 525.733 casos y 57.023 defunciones.



Sin embargo, señaló que "no está a la vuelta de la esquina" y que en el mejor escenario "llegará a finales del segundo semestre del siguiente año".



El doctor Alejandro Macías, responsable de gestionar la epidemia de influenza en 2009, admitió que debe haber prudencia en las esperanzas sobre la vacuna, pues no evitará necesariamente que la gente enferme.



"Por ejemplo, la vacuna de la influenza reduce el riesgo de infectarse, y es evidente que si te enfermas te reduce la probabilidad de que te pongas grave", precisó.





UN FUTURO CON MEJORES PRUEBAS



Macías indicó que México ha fallado en el número de pruebas realizadas y es necesario buscar una tasa de positividad menor con las que se hacen ahora.



"Este índice nos dirá en qué momento hay menos enfermedad y menos muertes y dictará el camino que debemos tomar", explicó.



Previó que a finales de este año o principios de 2021 haya pruebas de antígenos más rápidas, económicas y útiles.



Al respecto, el médico Rogelio Pérez Padilla, internista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, exhortó a trabajar no sólo en aumentar las pruebas rápidas, sino también en mejorar la sanidad.



"Se requiere una mejora en el sistema de salud, que sea más resistente a este tipo de eventos", puntualizó.



En tanto, Lourdes García, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, sugirió buscar pruebas que detecten no solo el coronavirus, sino también la influenza o tuberculosis, porque esa información mejorará las decisiones médicas.





EXHORTAN A USAR CUBREBOCAS



Los especialistas recalcaron que una de las principales herramientas con eficacia demostrada para prevenir el contagio de COVID-19 es el uso correcto del cubrebocas, por lo que pidieron una campaña para incentivar su uso.



"En este país por la densidad de la población es indispensable el uso de cubrebocas, me sorprende que no se haga más énfasis y que los mensajes sean contradictorios", manifestó García.



La experta dijo que las autoridades sanitarias deberían dar el ejemplo "porque esto no hace daño y parece que puede disminuir de manera eficiente la probabilidad de que una persona se infecte".



Macías consideró irónico que la población esté más pendiente de una vacuna, cuando el cubrebocas es la mejor prevención.



"Siempre estamos anhelando lo que no podemos tener, pero si ya tenemos el cubrebocas y este funciona, deberíamos usarlo", enfatizó.



Asimismo, resaltaron la importancia de evitar lugares conglomerados, ventilar sitios cerrados, promover el distanciamiento social, tener higiene, "hacer cambios como sociedad" y adaptar conductas conforme avance la ciencia.



"Es necesario que exista colaboración e integración de todos los sectores, una participación comunitaria", finalizó García.