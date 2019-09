Expertos piden regular uso de cigarros electrónicos

Especialistas advirtieron que es necesario regular e informar sobre los riesgos del "vapeo" y los cigarros electrónicos, a fin de proteger la salud de la población.

Durante el primer día de trabajos del Foro Global de Nicotina y Tabaco (GTNF, por sus siglas en inglés), representantes de industrias tabacaleras y académicos destacaron que hay "mucha desinformación" sobre estos productos, por lo que se requiere que los consumidores conozcan las propiedades de estos productos, para reducir los riesgos a la salud.

Konstantinos Farsalinos, investigador del Onassis Cardiac Surgery Center de Atenas, Grecia, comentó que al no haber una legislación clara sobre estos productos se propicia al mercado negro, puesto que la gente no sólo busca los "vapeadores" o cigarros electrónicos de nicotina, sino también de aceites con tetrahidrocannabinol (THC), derivado de la cannabis.

"Nos estamos enfrentando a una completa desinformación entorno al vapeo y a los usos de inhalar productos con THC, no se está protegiendo a la población, porque no estamos brindando la información suficiente y tampoco hay regulaciones claras en los países sobre estos productos, entonces la gente va al mercado negro donde no hay ningún control de calidad", subrayó.

David Levy, profesor de oncología de la Universidad de Georgetown, consideró que la falta de regulación ha generado que los jóvenes realicen el vapeo, ó consuman cigarros electrónicos desde muy temprana edad; en el caso de México comentó que aunque aún parece "lejano" el uso de estos dispositivos se debe legislar al respecto.

"En México el uso de cigarros electrónicos y vapeadores no es tan grande como en Estados Unidos, en México el consumo de cigarros tradicionales continúa siendo mayoritario, sin embargo las autoridades necesitan poner atención en este problema, sobre todo en los jóvenes cuyo consumo de tabaco se ha incrementado en los últimos años", dijo.

Michael Franzon, consultor médico de la organización estadounidense Project Management Institute (PMI), consideró que la tecnología es un gran aliado para reducir los riesgos a la salud generados por fumar; en ese sentido mencionó que con una adecuada legislación los cigarros electrónicos y los vapeadores representan una opción "riesgo reducido" para la salud.

"No decimos que no haya un impacto a la salud, la nicotina tiene efectos y es causa para el desarrollo de enfermedades pulmonares, pero pueden tener un menor riesgo si se usa de manera adecuada, el problema es que al no estar regulados en muchos países como en Estados Unidos la gente va al mercado negro y compra sustancias con THC, u otras que ni siquiera sabemos su composición, porque no hay vigilancia ni control de calidad", advirtió.

Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que funcionan con batería, no contienen tabaco y vaporizan una solución líquida) con diferentes cantidades de nicotina y/o sabores; mientras que los vaporizadores son un tipo de cigarrillo electrónico que pueden o no contener nicotina líquida, además de otras sustancias como aceites de marihuana o saborizantes.

Son dispositivos alimentados con una batería que pueden tener el aspecto de los cigarrillos de tabaco tradicionales, como una pipa o hasta de artículos de uso diario como bolígrafos o memorias USB portátiles. Se le llama "vapeo" al uso de estos vaporizadores.

En México la Ley General para el Control del Tabaco señala en su artículo16 fracción VI, la prohibición de comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco.

En 2008 la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) indicó que la importación, distribución, comercialización y venta del denominado cigarrillo electrónico está prohibido por la Ley General para el Control del Tabaco. Sin embargo su consumo no está prohibido.