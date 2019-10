Explica AMLO a Trump decisión de suspender operativo contra Ovidio

l presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante la llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le explicó que decidió apoyar el suspender el operativo de captura contra Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, porque estaba en peligro la vida de muchas personas.

"Le agradecí su gesto, de hablar, pero al mismo tiempo le expliqué de que estaban en riesgo muchas vidas, muchos ciudadanos, porque me informaron de cómo estaba la situación, y por eso apoye la decisión que tomaron (el Gabinete de Seguridad) de parar todas las acciones y siempre vamos a actuar así", señaló.

Durante su encuentro con representantes de pueblos chocholteco, chocho, mixteco y zapoteco, el titular del Ejecutivo dijo que de no haberlo hecho no estaríamos con esta tranquilidad espiritual, "porque quién sabe cuántos hubiesen perdido la vida el jueves, por eso apoyé y respaldé la decisión que tomó el gabinete de seguridad pública".

Señaló que no se trata de decir ahí están unos alborotadores o unos delincuentes, y mandar a la policía y al Ejército a usar la fuerza y a reprimir.

"No somos dictadores, no somos tiranos, nosotros vamos siempre a respetar la vida de todos los seres humanos".

Acompañado por el gobernador Alejandro Murat (PRI), López Obrador señaló que partidarios del uso de la fuerza para resolver todo dicen que fue incorrecto, "pero estaban de por medio las vidas de muchos civiles ciudadanos inocentes".

Ante los pobladores de este municipio, López Obrador afirmó que nunca más habrá otro caso como el de Nochixtlán, donde junio de 2016, la Policía Federal y Estatal desalojó de manera violentas a maestros y pobladores que se manifestaban contra la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto; el saldo del enfrentamiento fueron 8 muertos y más de un centenar de heridos.

"No se van a repetir actos de represión bajo ninguna circunstancia. Nosotros aplicamos una política distinta. Estamos convencidos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, no se puede enfrentar el fuego con el fuego", dijo.