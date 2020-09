Explican "micro guerra" entre cárteles de la CDMX

La "micro guerra" que desde la mitad del año pasado hasta ahora sostienen integrantes de La Unión contra La Anti-Unión Tepito en la zona centro puede volver a la Ciudad aún más violenta e insegura, pues de la misma manera se están librando una suerte de "batallas" en las 16 alcaldías, coinciden académicos y especialistas.

Destacaron que la disputa de esos grupúsculos es literalmente calle por calle de una colonia, lo que es más riesgoso para la sociedad civil, pues si no se respeta el territorio del grupo preponderante, las agresiones se salen de control. "La actual administración no debe caer en el error de Miguel Ángel Mancera: minimizar esas pequeñas guerras", dijeron.

"Lo mismo sucede en la GAM, Iztapalapa, Tláhuac y en Álvaro Obregón con la guerra que sostuvieron 'El Maestrin' y Lenin Canchola (...) Esos pequeños grupos tienen capacidad de fuego, no le temen a nada ni a nadie y eso los vuelve muy peligros. Las autoridades esperan una verdadera tragedia para actuar en la zona centro", explicó Luis Hinojos, especialista en delincuencia organizada por el Colef.

Por su parte, Camilo Ordoñez, sociólogo por la UAM, cita como ejemplo lo sucedido en el lugar conocido como "El Bar-Quito", en Azcapotzalco, donde un grupo armado irrumpió y por error o confusión "levantaron" a una joven a quien sus familiares buscan y por quien la Fiscalía General de Justicia, ya solicitó ayuda a la ciudadanía para encontrarlos.

"Lo que pasó en Azcapotzalco es lo que actualmente se vive en la Ciudad, en cualquier momento estos jóvenes pueden ingresar a un lugar así, aunque vayan por una sola persona, su inexperiencia y falta de un verdadero liderazgo delincuencia, provoca que disparen a mansalva", expuso.

Detalla que como las venganzas se han agudizado en la zona centro, el problema podría "replicarse" en al menos otras seis alcaldías, donde la presencia de grupos "especiales" de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, son más frecuentes.

"Es muy bueno que las autoridades empiecen a documentar ese tipo de información, ahora lo que toca esperar es saber qué harán con ella, cómo enfrentan esa realidad, pero en ese actuar algo puede salir mal y les puede costar sus carreras políticas", puntualizó Hinojos.

De momento, las policías locales aseguran no estar rebasadas por la delincuencia organizada y aceptan que la violencia está focalizada en al menos 17 colonias, donde la propuesta fue enviar más elementos de seguridad.