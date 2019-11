Explosión de pirotecnia en Morelia deja dos heridos

Resultado de una explosión de pirotecnia en la Tenencia de Jesús del Monte de este municipio, dos personas quedaron lesionadas y fueron atendidas por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La explosión ocurrió en la inmediaciones de una iglesia de la localidad; mientras vecinos que participaban en eventos religiosos reportaron la detonación de al menos una docena de cohetes.

A este punto acudieron luego del llamado de emergencia, unidades y personal de Protección Civil estatal y municipal, así como corporaciones de Seguridad Pública para atender a la población.

Los cuerpos de auxilio, pidieron a la ciudadanía, este sentido, atender las recomendaciones sobre el uso de la pirotecnia:

*Evitar la compra y venta de pirotecnia

*Las niñas y los niños no deben comprarlos ni manipularlos.

*Si no explotan deben ser mojados.

*Utilizar un soporte que permita su salida libre y vertical.

*No introducirlos en botellas o envases.

*Nunca guardarlos en los bolsillos.

*Evitar almacenarlos.

La Secretaría de Gobierno estatal invitó la población, ante la proximidad de las festividades de fin de año, a extremar precauciones en eventos públicos, seguir las recomendaciones de prevención y autocuidado, así como a reportar cualquier situación de riesgo o accidente a la línea telefónica de emergencia 911.