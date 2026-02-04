logo pulso
Nacional

Explosión en ducto de Pemex en Playas de Rosarito provoca evacuación de familias

Autoridades atienden explosión en ducto de gasolina de Pemex en Playas de Rosarito

Por El Universal

Febrero 04, 2026 08:15 p.m.
A
Explosión en ducto de Pemex en Playas de Rosarito provoca evacuación de familias

TIJUANA, BC., febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Una explosión en un ducto de gasolina de Pemex, en el municipio de Playas de Rosarito, se registró este miércoles, lo que provocó la evacuación de decenas de familias.

Se informó que elementos de Petróleos Mexicano y Bomberos de la zona atendían el incendio, que inició alrededor de las 10:00 horas (tiempo local).

Hasta la tarde de este miércoles no se ha dado a conocer qué provocó el incidente.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que la fuga e incendio en el ducto fue controlado alrededor de las 13:36 horas (tiempo local, 15:36 horas tiempo de la CDMX).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En un mensaje en redes sociales precisó que no se reportaron daños y agradeció a los servicios de emergencia que acudieron al lugar.

"Amigas y amigos de Baja California, la fuga e incendio en el ducto de PEMEX, ubicado en Urbi Villas del Prado, en Playas de Rosarito, quedaron completamente controlados a las 13:36 horas, de acuerdo con información de Protección Civil. No se reportaron daños; únicamente, como medida preventiva, se evacuó a un total de 50 personas de los alrededores, sin que se registraran lesiones.

"Esto fue posible gracias a la pronta intervención del personal de Pemex, en coordinación con Protección Civil del Estado y los cuerpos de Bomberos de Tijuana y Rosarito, a quienes reconocemos por su enorme labor".

