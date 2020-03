Explosivo en Guardia Nacional, propagandístico, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el explosivo que se utilizó ayer domingo para incendiar un vehículo afuera de las instalaciones de la Guardia Nacional en Celaya, Guanajuato, se trató de un artefacto "artesanal" y que buscaba ser un acto propagandístico.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal resaltó que en el evento no se hayan registrado heridos.

"Es un explosivo artesanal, ya han sucedidos casos parecidos en Guanajuato, afortunadamente no hubo heridos, fue más que nada un acto propagandístico", dijo brevemente.

Reportes preliminares apuntan a que la persona que incendió el automóvil arribó a un punto cercano de las instalaciones de la Guardia Nacional a bordo de una camioneta, la cual abandonó por una supuesta falla mecánica.

"Momentos después se registró un incendio que afectó la estructura del vehículo, por lo que se requirió el apoyo del cuerpo de bomberos del municipio de Celaya para sofocar las llamas", indicó la Comandancia de la Guardia Nacional.

Cuerpos de emergencia dijeron inicialmente que no se registraba ninguna persona lesionada y que realizaba la revisión de los inmuebles aledaños. "También se pudo conocer que la unidad contaba con reporte de robo", revelaron.