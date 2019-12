Explota caldera en Ecatepec; hay un muerto

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec atendieron una explosión registrada cerca de las 16:30 horas al interior de una fábrica dedicada al manejo de vidrio en la colonia Esfuerzo Nacional, Xalostoc.

El siniestro dejó un saldo de una persona muerta y una docena heridos leves.

De acuerdo con las autoridades municipales, la explosión ocurrió debido a la saturación de una caldera de 10 mil litros de capacidad, que la empresa particular utilizaba para templar el vidrio.

La presión de vapor y agua destruyó el contenedor, el techo, así como la estructura que lo sostenía.

Además, la onda expansiva se extendió por un radio de 80 metros, lo que derribó otras estructuras metálicas y rompió vidrios de las ventanas de empresas aledañas.

Al lugar acudieron rápidamente elementos de la dirección de Protección Civil y bomberos de Ecatepec para prestar auxilio a los afectados y para realizar una revisión al interior del inmueble.

Asimismo, acudieron policías de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito para resguardar la zona, de igual manera arribó personal de la Guardia Nacional para apoyar en las labores de auxilio.

Los heridos no presentaron ninguna lesión que comprometa su vida, por lo que fueron trasladados a diferentes hospitales del municipio.

Sin embargo un trabajador de la empresa de 55 años de edad, falleció debido a un traumatismo craneoencefálico.

Personal de normatividad del gobierno de Ecatepec acudió para revisar las instalaciones de la empresa Vitro, con la finalidad de revisar que no existan irregularidades pudieran haber provocado.