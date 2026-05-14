Explota tubería de agua y causa una megafuga

Ciudad de México.- Una megafuga de agua potable se registró este miércoles por la mañana en una tubería de 48 pulgadas y 60 años de antigüedad en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que se realizan trabajos de excavación para permitir las maniobras de sustitución del tramo de tubería dañado, ubicado en la calle 5 de Mayo casi esquina con Camino a Los Reyes. Se prevén 36 horas de obras debido a la complejidad.

"Para contener la aportación de agua, los técnicos de la Segiagua realizaron las maniobras de cierre de válvulas, ya que la tubería se localiza en un ducto que va del rebombeo Cerro de la Estrella hacia el tanque Cerro de la Estrella", explicó la secretaría a través de un comunicado. Abundó que las labores contemplan además de la excavación, la sustitución del tramo afectado, para luego rellenar y compactar el terreno.

De acuerdo con la alcaldesa Aleida Alavez, la línea afectada abastece de agua potable a cerca de la mitad de la población de la demarcación y es alimentada por el tanque La Caldera.

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"La recomendación para la gente es que, por favor, no consuman más de lo necesario, porque hasta más tarde vamos a saber cuánto tiempo van a tardar en la reparación", expresó.

En una entrevista con El Universal, Aleida Alavez informó que será activado el seguro para la reparación de daños en las viviendas afectadas.

También comentó que fue habilitado un albergue en Camino al Cerro de la Estrella, en la colonia Santuario, donde se brinda hospedaje, alimentos y agua a las personas damnificadas.

Además, personal de la alcaldía realizó la entrega de kits de limpieza con cubetas, jabón y otros productos para apoyar a las familias en las labores de saneamiento.

La Segiagua dio a conocer que se realiza el censo de predios con posible afectación.

Indicó que de manera preliminar se contabilizan cuatro viviendas con daños en muebles y enseres; cuatro con afectaciones en el área de patio; dos escuelas en el área de patios, y el estacionamiento de un hotel y un comercio.

La alcaldesa explicó que una vivienda presentó daños estructurales debido a que la megafuga ocurrió justo frente al inmueble.