Explotación sexual y trata, otros negocios de cárteles: UIF

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que el "Cártel de Santa Rosa de Lima" y "La Unión Tepito" no sólo se dedican al robo de combustible y el tráfico de drogas, sino que sus operaciones ilegales también se han extendido a la trata de personas, explotación sexual y al tráfico de órganos.

En una reunión virtual con líderes religiosos y activistas contra la trata de personas, el funcionario federal alertó que la organización delincuencial liderada por José Antonio Yépez Ortiz "El Marro" ha establecido table dance para la explotación sexual en la región de los Apaseo y Celaya, Guanajuato.

El titular de la UIF también destacó que hasta la fecha se contabilizan mil 831 reportes de operaciones inusuales, de los cuales mil 58 son por trata de personas; 586 por explotación laboral; 62 por corrupción de menores, y 49 por tráfico de órganos, mientras que se han registrado 12 adopciones ilegales y un caso de esclavitud.

"Cuando hacemos el cruce con cárteles o con grupos delictivos, encontramos que comienzan a relacionarse no sólo en el caso de actividades delictivas o en el tráfico de droga, como [lo hace] 'La Unión Tepito', o al robo de hidrocarburos, como [lo realiza] el 'Cártel de Santa Rosa Lima', sino que empiezan a incorporar a sus actividades el tráfico de órganos y trata de personas", dijo.

En ese sentido, Nieto Castillo informó que la UIF ha encontrado 69 actos financieros relacionados con ambos cárteles, de los cuales 35 estuvieron involucrados con la organización que encabeza El Marro, localizada en Guanajuato.

Mientras que por parte de "La Unión Tepito", detalló, sumaron 34, las cuales están distribuidas en la capital de la República, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz.

"Evidentemente, 'La Unión Tepito' está en la Ciudad de México, en el Estado de México, [mientras que] 'Santa Rosa de Lima', en Guanajuato, donde llegaron a establecer table dance con decenas de jovencitas. [Los lugares] operan en varios municipios de la zona, particularmente los Apaseos, y Celaya", señaló.

Aumenta pornografía infantil durante pandemia. Nieto Castillo comentó que los delitos relacionados con la trata y explotación sexual aumentaron considerablemente en 2014, 2017 y 2019, y que en el presente año estos ilícitos han disminuido; sin embargo, dijo que "desafortunadamente lo que se ha incrementado durante la pandemia es el tema de la pornografía infantil, un 107%, y también los temas de violencia intrafamiliar".

Aseguró que las entidades federativas con mayor número de reportes relacionado con el delito de trata son la Ciudad de México, Tamaulipas, Chiapas y Puebla.

Al respecto, señaló que en el caso de la Ciudad de México el incremento de ese delito se podría explicar por la densidad de población que registra, mientras que en Tamaulipas y Chiapas es debido a que son estados fronterizos. En el caso de Puebla, indicó, es relaciona con la cercanía que tiene con Tlaxcala, entidad de donde "niñas y jovencitas mexicanas son enviadas a otras latitudes para explotación sexual".

En la conferencia virtual, Nieto Castillo expresó que ante estos delitos se debe acabar con conductas que generan "espirales de violencia y de injusticia", como la cosificación de las mujeres, "convertirlas en un objeto sexual o en una posición de subordinación a los hombres, lo mismo que los niños en el tema de pornografía infantil".

"Los clientes [de la prostitución] deben entender que este tipo de cosas violan derechos humanos y lesionan derechos de las mujeres, [puesto que ] se genera una actividad delictiva por la búsqueda de sus placeres. Es un tema de reflexión social", agregó.

Nieto Castillo también señaló que en Quintana Roo se tienen reportes de prostitución forzada, especialmente a mujeres jóvenes provenientes de Europa y de la región de Sudamérica, que son llevadas a esta zona del Caribe mexicano, además de que ahí se registra un índice alto de prostitución infantil.

Recordó que uno de los casos en los que ha participado la UIF es en la congelación de cuentas a la iglesia de la Luz del Mundo, en la que su líder, Naasón Joaquín García, "engañaba a sus víctimas por medio de la fe" para que donaran sus pertenencias, además de que obligaba a las más jóvenes a sostener relaciones sexuales con él.

El titular de la UIF llamó a los líderes religiosos reunidos en la videoconferencia a que cada quien, desde su trinchera, ayude a concientizar a la sociedad mexicana de que este tipo de satisfacciones inmediatas, como la explotación sexual y la pornografía infantil, tienen víctimas.

"La parte más importante es que generemos una sinergia, que la información que tengan me la pueden proporcionar.

"La otra parte es que todos, desde nuestra trinchera, ayudemos a concientizar a la sociedad mexicana de que este tipo de satisfacciones inmediatas en realidad lo que están generado es mayor injusticia a largo y mediado plazos, por todas las personas que sufren y que resultan ser víctimas de este tipo de conductas", aseveró.