Explotan padres de niños con cáncer, por medicinas

Ciudad de México.- Padres de niños con cáncer exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que se comprometa por escrito a que no habrá más desabasto de medicamentos a nivel nacional y que designe a una persona que se encargue de responder de manera inmediata ante la falta de fármacos, de lo contrario seguirán con los bloqueos a los accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y advierten que tomarán edificios gubernamentales.

Desde las 9:00 horas de este miércoles, los papás se manifestaron frente al Hospital Infantil de México Federico Gómez, denunciaron el desabasto de vincristina no sólo en esta unidad médica, sino en hospitales de Oaxaca, Acapulco y Veracruz.

Sin respuesta, los inconformes se trasladaron al AICM para bloquear los accesos de la Terminal 1 y llamar la atención de la 4T: "Estamos bajo una tomadura de pelo constante, cuántos bloqueos tenemos que hacer para que el gobierno entienda que no se juega con la vida de los niños, exigimos un compromiso firmado por el Presidente, sino, no nos quitaremos", afirmó Israel Rivas.

Algunos padres acompañados de sus hijos trataron de ingresar a las salas de abordar en la T1, pero seguridad les impidió el paso entre golpes:

"No es posible que nos traten como criminales, sólo exigimos que nuestros hijos tengan acceso a sus medicamentos. No es posible que nos agredan así, hay niños que nos acompañan y mujeres, a todos nos empujaron por igual, pero no nos iremos hasta tener respuesta", dijo Israel Rivas.