Expresidente de Bolivia responde a AMLO: es un "cobarde matoncito"

"Cobarde", "sumiso", "servil" y "cínico", entre otros calificativos, fueron los que utilizó Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, en su respuesta al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana pidió respetar el derecho de asilo y alejar cualquier tentación de vulnerar la soberanía, ante la posibilidad de penetrar en la embajada de México en ese país.

"Se pasó de bellaco con Bolivia, porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia, con cobardía, es bueno que no se equivoque, que no venga a matonear a la segunda presidente mujer de la historia de Bolivia, Jeanine Áñez.

"Usted es un cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenza, arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento", dijo el también Delegado Presidencial en Defensa de la Democracia en conferencia de prensa.

El político boliviano se fue con todo en contra del Presidente de México en redes sociales: "mientras es tan sumiso ante Trump, Castro y Maduro, AMLO es el padrino de tiranos latinoamericanos". Mientras que del canciller Marcelo Ebrard dijo: "es el candidato prematuro" que busca congraciarse con "castristas y maduristas".

Apenas este jueves, el gobierno mexicano detalló que solicitará medidas cautelares a la Corte Internacional de Justicia para que cese cuanto antes el supuesto asedio a las sedes diplomáticas de México en la capital boliviana. En su conferencia matutina, López Obrador declaró que eso no había sucedido ni en el golpe militar de Chile orquestado por Augusto Pinochet en 1973.

"Que desconozcas tu historia se comprende, ostentar tu ignorancia es ridículo, México rompió relaciones con Chile 16 años. Parece que tu nuevo referente ahora son Echeverría y el PRI de los 70 ¿No te da vergüenza? Tu servilismo a Maduro deshonra al gran México", le contestó Quiroga.