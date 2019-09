Expresidentes dejaron a AMLO un país en llamas y en crisis: Delgado

El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que expresidentes le dejaron un país en llamas y en crisis, al titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

Al emitir su discurso al asistir al 1 Informe de diputados federales del Estado de México en Ecatepec, Mario Delgado, reiteró que también le dejaron un elefante reumático que a López Obrador le ha costado mucho trabajo empujar.

Mario Delgado aseguró que en la Cámara de Diputados, han sido una mayoría comprometida que no se ha detenido ni un sólo momento la transformación y dijo que en San Lázaro han sido como "un caballo azteca que tiene pasó veloz, vigoroso y firme".

"Llevamos la vanguardia en la transformación, porque sabemos y queremos estar a la altura de nuestro Presidente y ayudarlo a que nuestro país cambie para siempre".

"Sabemos, todos sabemos la indolencia de expresidentes y exgobernadores cómo dejaron crecer esta ola de criminalidad y de violencia, y cómo le entregaron al presidente Andrés Manuel un país en llamas, un país en crisis, no podemos describirlo de otra manera. Con las policías totalmente desorganizadas, infiltradas", detalló Mario Delgado.

Agregó que el Presidente tomó al toro por los cuernos y pidió al Legislativo que reformara la Constitución para crear la Guardia Nacional, incluso dijo que ya tiene 58 mil elementos y en diciembre próximo va a llegar a 80 mil; y en 2020 llegará a 120 mil.

"El Presidente no va a descansar y ustedes lo saben, porque se levanta todos los días a las 6 de la mañana a revisar el parte de seguridad hasta que no se pacifique el país", detalló.

Presupuesto

En el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación, Mario Delgado acusó que se tomaba como "botín" y en acuerdo con los gobiernos panistas y priístas, a cada diputado se llevaba 20, 30, 40 y hasta 50 millones de pesos y etiquetaba proyectos en complicidad con autoridades locales, gobernadores y empresarios corruptos, se lo robaban.

"Resulta que cada diputado tomaba el Presupuesto como un botín y en acuerdo con los gobiernos panistas y priistas se ponían de acuerdo, y cada diputado se llevaba 20, 30, 40, 50 millones de pesos. Y entonces lo etiquetaba a un proyecto y ese proyecto en complicidad con alguna autoridad local, con algún gobernador y con empresarios corruptos, se lo robaban", acusó.

Por eso, detalló que "nosotros dijimos, "no, en el Presupuesto 2019 no va a haber ningún proyecto etiquetado para evitar que hubiera moches".

Afirmó que nadie les creía y recibieron muchas presiones por parte de los diputados de oposición, quienes hasta les cercaron la Cámara de Diputados, pero finalmente aprobaron el Presupuesto del 2019 y cuando vieron que el ramo de "moches" venía en cero, se fueron a dormir temprano, tristes y desmochados.

"Nadie nos creía. Fueron muchas las presiones que recibimos, principalmente de la oposición. Nos cercaron la Cámara de Diputados, por días no querían que entráramos. Y finalmente sacamos el Presupuesto de Egresos. Y cuando vieron la oposición que venía a cero el ramo de moches, ¿qué creen que hicieron?, se fueron muy tristes mejor a dormir temprano, se fueron todos tristes, desconsolados, desmochados, llorando por del moche perdido. Pero no vamos a permitir que se siga robando a la gente con los moches", determinó.

Este sábado, EL UNIVERSAL publicó que políticos de oposición no descartaron la posibilidad de una alianza electoral opositora a Morena y a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones federales y locales de 2021, pero aseguraron que se debe esperar para ver cómo se definen las cosas.

El pasado sábado, el expresidente Vicente Fox llamó a construir un frente opositor durante la 24 Asamblea Nacional del PAN. Expertos e integrantes de las principales fuerzas políticas del país coincidieron que con ese evento comenzó la disputa ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021.

Entrevistados por EL UNIVERSAL Marko Cortés (PAN); Dulce María Sauri (PRI) y Jesús Zambrano (PRD) coinciden en la alianza pero también refieren que primero se tiene que construir agendas comunes.