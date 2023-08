Expropiaciones de terrenos para Tren Maya son concertadas: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las expropiaciones de terrenos que se realizan en el sureste de México para la construcción del Tren Maya son "concertadas", pues muchos ejidatarios, pequeños propietarios y comuneros no tiene sus papeles en regla, solo la posesión desde hace muchos años de las tierras.

"Entonces la vía más rápida para legalizar el que se adquieran esos terrenos que forman parte del derecho de vía para la construcción del tren es la vía de la expropiación, pero es concertado, es un mecanismo legal para que tengamos el fundamento jurídico y se legalice el derecho de vía".

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que el origen de estas expropiaciones no es la inconformidad o que no haya un arreglo, porque todos los casos hay un arreglo.

"Ya no tenemos ningún problema, todos los amparos se han resuelto sin ningún problema porque, además, la gente se portó muy bien, ¡imagínense cuántos terrenos de derecho de vía! Aun cuando muchos kilómetros del Tren Maya se construyeron sobre el antiguo derecho de vía del ferrocarril del sureste, pero otros no".

El presidente López Obrador explicó que no había ferrocarril del de Cancún a Chetumal, y de Chetumal a Escárcega, por lo que se realizaron expropiaciones.

"Ahí se han portado muy bien ejidatarios, pequeños propietarios ¿quiénes son los que promovieron los amparos? Estos mismos, este grupo de Claudio X. González, Gómez Mont, todos esos, no está (Ramón) Cossío, pero está el asesor jurídico, puro abogado del bloque conservador, del régimen conservador que prevalecía, que quieren regresar por sus fueros", señaló.

El pasado 7 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron cuatro decretos de expropiación de terrenos en Quintana Roo y Campeche a favor de Fonatur Tren Maya.