Expulsan a 22 normalistas de Michoacán por desacatar aislamiento

Por no respetar las medidas sanitarias en medio de la pandemia del Covid-19 por retener vehículos y obstruir vías férreas, 22 estudiantes fueron expulsados de escuelas normales de Michoacán.

La Secretaría de Educación en el Estado informó que la determinación de expulsión se dio luego de varias semanas de continuas manifestaciones de los estudiantes, en las que hubo retención de unidades, bloqueos a vías de comunicación e incluso, un encuentro violento con la Policía Michoacán. En al menos tres visitas a la Escuela Normal Rural "Vasco de Quiroga", en la comunidad de Tiripetío (Morelia), las autoridades instaron a los jóvenes a mantener el aislamiento social y desistir de las protestas ante el riesgo que ello implica; sin embargo, los alumnos hicieron caso omiso.

"Nos dimos cuenta que no estaban acatando las medidas; estaban vandalizando, tomando vehículos y quitando la mercancía en algunas normales, donde se concentraban hasta 100 alumnos sin respetar ninguna medida de sanidad", explicó el subsecretario de educación Media Superior y Superior en Michoacán, Francisco Sánchez Alfonso. La protesta que derivó en la expulsión de los 22 normalistas, ocurrió el 28 de abril, cuando los manifestantes a bordo de un autobús retenido, burlaron un filtro de seguridad para ingresar a la ciudad de Uruapan.

Ante la evasión de los estudiantes y ante una posible embestida contra lo oficiales que ahí se encontraban, elementos de la Policía Michoacán dispararon contra la unidad en movimiento y lesionaron a dos de ellos. "Esta falta se califica muy grave y la sanción que conlleva ello es la expulsión de la escuela. Se les expulsó por no respetar las medidas sanitarias, por vandalismo, por secuestrar vehículos y bajar la mercancía, por atentar contra la vida de los que estaban en el filtro sanitario. No podemos tener estudiantes que hagan este tipo de actos", ahondó el funcionario.

Sánchez Alfonso recalcó que la expulsión de los 22 alumnos, es independiente a la resolución de la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto al incidente con la Policía Michoacán. El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, refirió que los 22 normalistas tienen derecho a solicitar una audiencia ante la autoridad educativa para analizar, en lo particular, el grado de involucramiento en los hechos que fundamentan la expulsión, pero adelantó, que difícilmente habrá una anulación de la falta.

Apenas los pasados martes y miércoles, los estudiantes se apoderaron de tres camiones y un autobús, vehículos que atravesaron en las vías férreas de la localidad indígena de Caltzontzin. La Policía Michoacán se movilizó para retirar a los manifestantes pero al arribar, los estudiantes ya habían huido, por lo que las unidades fueron recuperadas sin incidentes.