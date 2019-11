Exrectores ven "inédito" nivel de violencia alcanzado en la UNAM

Exrectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) calificaron de "inédito" el nivel de violencia que han alcanzado los ataques a la Torre de Rectoría encabezados, principalmente, por grupos de encapuchados; y pidieron la unidad del país en torno a la institución luego de los ataques.

Al término de la toma de protesta de Enrique Graue Wiechers, para un segundo periodo al frente de la Rectoría, José Sarukhán, José Narro Robles, y Octavio Rivero Serrano pidieron que la sociedad mexicana se una en torno a la Universidad.

"Es inaceptable e inadmisible. La sociedad mexicana debe darse cuenta de esto y apoyar a la UNAM de la misma manera que apoyaría a una institución central para el país si fuera atacada como fue atacada la universidad", dijo José Sarukhán. "Tuvimos líos, hubo marchas y cosas de este tipo. Yo sufrí cosas personales pero nada de esta naturaleza, esta cuestión tiene otros tintes e intenciones: de estos grupos solos o de la gente que está detrás de ellos".

Para José Narro Robles, se equivocan quienes se esconden detrás de una máscara y ocultan su identidad puesto que lo hacen por miedo de dar la cara y discutir las ideas, dijo.

Señaló que en la institución, que es una de las más importantes del país, no puede imponerse la violencia ni la irracionalidad.

"La irracionalidad no puede imponerse, jamás lo logrará y menos en una universidad como la UNAM, una de las grandes instituciones de este país y que tiene que ser ejemplar en la lucha y el rechazo a la violencia. Esta es una casa de las ideas, la tolerancia y el respeto, el diálogo y la inteligencia. No es casa de la violencia".

Mientras que Rivero Serrano consideró que quienes realizan este tipo de ataques no son universitarios puesto que, "los universitarios no harían eso". Lamentó los daños que se generaron en la Torre de Rectoría y pidió restaurarlos lo mejor posible para que queden como antes, "en 50 años a nadie se le había ocurrido ir a molestar el mural".

"Seguramente son gente ajena que crea disturbios donde puede. Desgraciadamente así está la violencia en México. No van contra el rector, son grupos que se forman como pandillas de violencia, pero no son universitarios".