Exrefinería de Pemex en Reynosa se convertirá en parque recreativo

REYNOSA, Tamps., octubre 15 (EL UNIVERSAL).- La ex refinería de Petróleos Mexicanos en Reynosa, Tamaulipas, se convertirá en un enorme parque recreativo.

Por ello, se acordó la instalación de una mesa permanente que supervisará y evaluará los avances en la atención de los pasivos ambientales, elaboración del estudio de impacto ambiental y urbano, así como el análisis de riesgo de Protección Civil por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas, Karina Lizeth Saldívar Lartigue; el secretario de Desarrollo Energético, José Ramón Silva Arizabalo y el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, sostuvieron una reunión en busca de que el parque recreativo de la ex refinería de Reynosa sea un proyecto seguro para la población que busca espacios para el sano esparcimiento.Además, estuvieron presentes funcionarios del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENEGAS) y Pemex Logística.El proyecto del parque contempla la creación de áreas recreativas con ciclovía, así como un corredor cultural en las paredes de la antigua refinería, brindando un espacio para que los artistas locales tengan un lugar de expresión y creatividad, como ha sido uno de los principales compromisos del gobernador Américo Villarreal Anaya.Se destacó que un aspecto crucial es que el proyecto se lleve a cabo de manera segura, sin poner en riesgo a la población, tanto dentro como fuera del complejo.Esto es de particular importancia debido a la presencia de 15 tanques de almacenamiento de combustible de Pemex y la necesidad de rehabilitar el poliducto en el área.Saldívar Lartigue resaltó que como parte de este proceso de revitalización del predio, el estudio de impacto ambiental juega un papel fundamental, para que el proyecto cumplía con las normas en el cuidado del entorno ecológico en beneficio de la comunidad.El rescate de la ex refinería en Reynosa se presenta como una oportunidad para transformar un sitio abandonado en un activo valioso para la ciudad y sus habitantes.