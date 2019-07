Exreo asalta a pasajeros con todo y brazalete

Aún con brazalete electrónico en el tobillo, que daba cuenta de que era un reo preliberado, Erick subió a un transporte público de pasajeros en la carretera libre Naucalpan-Toluca, donde, junto con otro hombre, amenazó a los tripulantes para que les entregaran sus pertenencias.

Los pasajeros lograron alertar a policías municipales de que los dos jóvenes los acababan de asaltar, por lo que fueron detenidos y trasladados ante el Ministerio Público en oficinas locales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Por estos hechos y los datos aportados por el MP, un juez del penal de Barrientos determinó vincularlo nuevamente a proceso, por el delito de robo con violencia a transporte público, informaron autoridades de la FGJEM.

Al momento de ser detenido, Erick llevaba tres teléfonos celulares y un arma corta, así como algunos billetes y monedas que sumaban poco más de 300 pesos.

El joven de 23 años habría sido preliberado por su buena conducta, luego de haber cometido un delito no grave, quizá otro robo, señalaron autoridades mexiquenses. No obstante, al haber reincidido portando un brazalete electrónico, Erick perdió el privilegio de salir antes de cumplir su condena.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Medina Peñaloza, ha señalado en entrevistas que este beneficio sólo se otorga a personas que han delinquido por primera vez y no beneficia a quien haya cometido un delito de alto impacto, como secuestradores o violadores.

En diciembre de 2017 había 259 personas que obtuvieron su libertad anticipada con brazaletes y en 2018 se entregarían unos 350 brazaletes más. No obstante, el TSJEM en los últimos dos años ha recibido más de mil 200 solicitudes de internos que cumplen con requisitos para obtener un dispositivo electrónico y salir a terminar sus condenas en libertad.

Estas solicitudes de brazaletes electrónicos son revisadas y otorgadas por jueces, que además de analizar cada caso de primodelincuentes, deben considerar que tengan un trabajo y que en la zona donde vivirán haya conexión satelital, para detectar el movimiento del preliberado, informaron fuentes del TSJEM.