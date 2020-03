Extesorero, obligado a declarar contra funcionarios de Duarte: Tribunal

Un tribunal federal confirmó que el extesorero de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá Saad, está obligado a declarar en los procesos que se siguen contra dos ex funcionarios de dicha entidad durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.

El Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México negó el amparo a Tarek Abdalá Saad quien argumentó que al estar adherido a un criterio de oportunidad no puede presentarse a declarar contra los ex funcionarios acusados por diversos delitos debido a que podría autoincriminarse.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado consideró que sus derechos no se verán afectados al declarar como testigo de la Fiscalía de Veracruz en contra de los ex funcionarios.

El criterio de oportunidad que beneficia a Tarek fue acordado por el ex tesorero de Veracruz y la extinta Procuraduría General de la República (PGR) antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Este beneficio implica que no será acusado por el desvío de 55 mil millones de pesos de la Federación que ordenó transferir a diversas cuentas como parte de un esquema de "lavado" de dinero supuestamente orquestado por Javier Duarte.

A cambio, Tarek se comprometió a declarar contra Duarte y sus ex colaboradores pues figura como coimputado en, al menos, 32 carpetas de investigación.