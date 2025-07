Extorsión se indagará de oficio; establecen el 089 para denuncias

El Gobierno de México enviará este martes a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir una legislación para que el Estado investigue de oficio la extorsión, "y ya no descanse la denuncia en la víctima".

Durante la conferencia matutina de este 8 de julio en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que todos los delitos han ido a la baja, pero la extorsión "es un delito que aún no podemos disminuir, sigue aumentando", por lo que comenzaron la puesta en marcha de la estrategia contra este delito y que incluye una modificación a la Ley.

"Esta modificación a la ley que refuerza la estrategia. ¿En qué consiste? Que ya no descanse en la víctima la denuncia. Hoy, quien denuncia, quien tiene que denunciar la extorsión, es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Entonces, le estamos quitando a la víctima ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano. Se persigue de oficio. La víctima somos todas y todos. La víctima es el Estado", aseguró.

Explicó que, primero se deben modificar las Leyes Generales, es decir para los estados, para que pueda haber una Ley General contra la Extorsión, "si se denuncia, me están llamando de este teléfono y me quieren extorsionar, va a tener capacidad el Centro Nacional de Inteligencia y sus áreas, la Secretaría de Seguridad, para poder pedirle a la telefónica que de inmediato baje el número de teléfono".

"[...] la extorsión se persigue de oficio, no debe descansar en la víctima de la extorsión la denuncia, porque normalmente la víctima de la extorsión, y con razón, tiene miedo de denunciar, por los efectos que esto pueda tener", detalló.

Sheinbaum indicó que las penalidades se mantienen, no hay aumento, y que este delito será del fuero local y no federal, "pero todos los estados deben de perseguirlo de oficio, como un homicidio".

Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, informó que la iniciativa está dirigida al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, para combatir la extorsión, así como las modalidades bajo las cuales se comete a través de herramientas de investigación eficaces bajo los principios de coordinación y colaboración institucional.

"[...] es necesario que el Congreso de la Unión tenga estas facultades, por lo que se propone la modificación en el artículo 73, fracción 21, inciso A, en el que se establecen las leyes generales que establezcan como mínimo, tipos penales y sus sanciones en materias, así se encuentra ahorita, de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad, contrarias a la ley, se agrega extorsión y se continúa lo ya vigente, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la electoral".

Respecto a los recursos para combatir este delito, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que "si se requieren más recursos habrá más recursos".

"Lo importante es que una persona que sufre o que es víctima de una extorsión, sepa que estamos ahí para apoyar y que todas las instituciones de Seguridad y Procuración de justicia estamos ahí para apoyar y para erradicar este delito que lo sufren muchas personas en nuestro país", aseguró la Mandataria federal.

Establecen número 089 nacional para denuncias

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó los ejes contra este delito, como el 089 como número único de denuncia.

"Para extorsión telefónica, cancelación inmediata de la cuenta telefónica y orientación a la víctima; apertura de denuncia en las fiscalías estatales y se generará la carpeta de investigación en el caso de extorsión presencial.

"Despliegue de células de inteligencia e investigación en la zona, con la finalidad de detener a los responsables. Esta investigación se hará en unidades especializada contra el secuestro y la extorsión", destacó García Harfuch en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 8 de julio en Palacio Nacional.

Indicó que esto es posible gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación de Inteligencia y las facultades de investigación que se han adquirido.

Comentó que ocho entidades registran el 66% de las extorsiones a nivel nacional: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco Guerrero y Michoacán, "donde se actúa de manera prioritaria con una atención multidisciplinaria y equipos de trabajo especializados".

Reiteró que el número telefónico 089 se establece a nivel nacional para atender denuncias de este delito, se cuenta con un protocolo de actuación ante denuncias de extorsión telefónica y denuncias de extorsión presencial con operadores especializados.

Mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es "elemento clave" para atacar las finanzas que se dedican a la extorsión.

Asimismo, se solicitan órdenes judiciales para el bloqueo de líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión, además de implementar operativos en centros penitenciarios para el aseguramiento de equipos telefónicos empleados por internos para la comisión de este delito, añadió el secretario de Seguridad.