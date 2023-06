Extorsiones una muestra más del cochinero que hay en INM: oposición

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL). - Legisladoras y legisladores de oposición, arremetieron contra el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño. En entrevistas con EL UNIVERSAL, afirmaron que los videos publicados por este rotativo, en el que se observa a agentes migratorios extorsionando a migrantes, "es una muestra más del cochinero que existe al interior del Instituto".

Por lo anterior, insistieron en que urge un cambio de timón en el INM, así como la renuncia de Garduño Yáñez, a quien denunciaron de ser protegido del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La diputada panista, Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, recordó que el órgano a su cargo ha solicitado la comparecencia de Garduño en cuatro ocasiones, y en ningún caso han sido escuchados.

"El titular del INM debe comparecer ante el Congreso, necesitamos saber cuáles son sus pruebas de confianza para elegir a sus agentes y delegados, esa es una constante, los agentes tienen más de dos mil quejas por extorsión, según reportó Amnistía Internacional en el año 2022, entonces es lamentable que en este país tengamos un gobierno en el que la impunidad es la reina. Mientras no comparezca el titular y justifique todas las irregularidades, nosotros seguiremos exigiendo su renuncia", declaró.

La legisladora albiazul detalló que "lo de Juárez solo fue la gota que derramó el vaso", por lo que el titular del INM debió deponer su cargo desde hace mucho tiempo.

"Aunque Garduño no hubiera estado presente, él es responsable de la gente que trabaja ahí y de la Agencia de Seguridad que contrató para dar seguridad a las estaciones migratorias, entonces, la verdadera responsabilidad es de Garduño, pero es amigo del Presidente, está protegido porque está vinculado a proceso por omisión y ni siquiera renunció a su cargo, por lo que es obvio que mucho menos vaya a pisar la cárcel, tiene impunidad total", acusó.

Este jueves, EL UNIVERSAL dio a conocer que tiene en su poder un video en el que se observa a dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que cobran cuotas a migrantes durante un acto de verificación migratoria en la caseta 156, Ojo Zarco, de la carretera Guadalajara-Tepic.

Dicha grabación fue proporcionada a esta casa editorial por la ONG Agenda Migrante, que es presidida por Eunice Rendón, junto a un testimonio de quien la captó: "Nos pararon en un retén en la carretera Guadalajara-Tepic, el camión venía lleno de migrantes, y cada uno está dando su mordida en el video", de acuerdo con la narración.

Al respecto, la diputada priista, Sofía Carvajal, integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios, coincidió en que "es un evento muy desafortunado, pero es una muestra de la conducta reiterada y sistemática de los agentes del INM".

"No es el único evento, hay muchos otros ejemplos, esta conducta violatoria de derechos humanos impera al interior del Instituto, hay una impunidad descomunal. En cualquier otro país el señor Garduño ya hubiera renunciado o lo hubieran cesado, con los antecedentes que tiene el mantenerlo en el cargo es una necedad de este gobierno, cae en el capricho del Presidente, este señor ya no debe estar en el cargo, se niega a comparecer cuando se lo hemos solicitado y eso deja ver que se siente protegido por el Presidente", recriminó.

Asimismo, la diputada expuso que además de las extorsiones en diversas carreteras del país, "hemos tenido noticias de que las extorsiones también ocurren en los aeropuertos, donde lo agentes amedrentan a los migrantes, les quitan sus papeles, les quitan su celular, y es algo verdaderamente grave".