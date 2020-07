Extradición de Lozoya revelará 'modus operandi' de sobornos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la extradición de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, quien es investigado por el caso Odebrecht, se conocerá el modus operandi de cómo se realizaban los sobornos en la época neoliberal.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional dijo que buscará recuperar al menos 200 millones de dólares por la compra a sobreprecio de Fertinal durante la administración de Lozoya.

"Solo el pago de la planta se hizo con el sobreprecio de alrededor de 200 millones de dólares, ese dinero hay que recuperarlo; saber qué sucedió y recuperar lo más que se pueda para devolverle al pueblo lo robado, es un asunto importante".

El presidente López Obrador dijo que hay voluntad para apoyar en todo a la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del ex director de Pemex, y además confió en el trabajo del fiscal general Alejandro Gertz Manero.

"Lo del señor Lozaya es una investigación que está en la fiscalía, y lo mismo, que se apoye desde el Ejecutivo en lo que podamos respetando la autonomía de la FGR, ya no es el tiempo en que la procuraduría dependía del Presidente, ahora es una fiscalía independiente y está en buenas manos; Alejandro Gertz Manero es recto y no hay nada que temer, va a conocerse toda la verdad. El regreso de este señor Lozoya va a significar un acto de justicia porque se van a esclarecer muchas cosas", dijo.