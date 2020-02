Extraditan a Rubén Oseguera "El Menchito" a Estados Unidos

Fuentes federales informaron que Rubén Oseguera González, "El Menchito", hijo del máximo líder del "Cártel Jalisco Nueva Generación", el michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, fue extraditado a los Estados Unidos.

El presunto delincuente, detenido en el año 2015, es requerido por una Corte federal de Columbia para ser juzgado por conspiración para traficar más de 5 kilogramos de droga.

En septiembre del año pasado, el presunto delincuente fue trasladado al ala de máxima seguridad del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora.

La defensa legal de Rubén Oseguera González, "El Menchito", denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el proceso de extradición que se sigue contra el hijo del líder del "Cártel Jalisco Nueva Generación" está "plagado de irregularidades".

En diciembre del año pasado, el abogado de Oseguera González, Víctor Beltrán García, aseguró que presentó pruebas contundentes de las violaciones al debido proceso y anomalías en que han incurrido actores del sistema judicial mexicano en perjuicio de su cliente, preso desde 2015 y que actualmente se encuentra recluido en el penal federal número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora.

Indicó que incluyó en la denuncia los nombres de las personas responsables de las presuntas violaciones a los derechos humanos que, en resumen "considero se vulnera primordialmente el contenido íntegro del artículo 8° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como otros afines".

Así como "el artículo 8° del también llamado Pacto de San José se refiere al Derecho a contar con Garantías Judiciales y a las características de un debido proceso que le permita defenderse".

Beltrán García recordó que "El Menchito" está preso como resultado de imputaciones de delincuencia organizada y otros delitos que, en el país, fueron resueltos en cinco diferentes juicios, mismos que resultaron consecutivamente en su libertad por falta de pruebas y deficiencias en el procedimiento.

A pesar de estos fallos en su favor, acusó el litigante, el joven de 28 años aún sigue un proceso de extradición hacia Estados Unidos, que lo requiere por portación de arma de fuego y conspiración para traficar con drogas, delitos que ya fueron juzgados y "en los cuáles aplicaría el principio non bis in ídem que prohíbe ser juzgado por un mismo delito dos veces".

Aseguró que el proceso de extradición contra Oseguera González incumple con los términos del tratado de extradición entre México y Estados Unidos, empezando por el hecho de que las firmas de autorización de este proceso fueron falsificadas, pero incluyendo también testimonios falsos y francamente inverosímiles.

Señaló que esta y otras irregularidades fueron probadas en juicios ante tribunales mexicanos, que terminaron fallando en favor de Oseguera González. Sin embargo, lamentó, las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de la pasada administración se rehusaron a liberar al detenido, argumentando que el fallo no era vinculante.