Extranjeros quisieran Fuerzas Armadas socavadas y debilitadas, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Ante el "golpeteo" al Ejército en el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que esto se presta al golpeteo y que es aprovechado por extranjeros quienes quisieran que nuestro país tuviera Fuerzas Armadas socavadas y debilitadas para que "el gobierno mundial" con sus corporaciones mundiales decidieran en México.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que se les olvida que México es un país independiente y soberano y que no quiere injerencia de nadie.

"Se presta al golpeteo a la institución y se aprovechan todos, hasta los extranjeros que quisieran que tuviésemos Fuerzas Armadas socavadas, debilitadas para que los del gobierno mundial con sus corporaciones mundiales decidieran en nuestro país. Nada más que se les olvida que México es un país independiente y soberano y que no queremos injerencias de nadie, de ningún gobierno extranjero".

---"Muchos intereses de por medio"

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que hay muchos intereses de por medio, entre ellos, de supuestos defensores de derechos humanos a quienes acusó de administradores de conflictos.

"Hay muchos interés de por medio, esto que estoy planteando, incluso hasta los defensores o supuestos defensores de derechos humanos que se convierten en administradores del conflicto.

"Es un asunto de fondo, yo no quiero que defensores de derechero humanos, yo no quiero que se violen los derechos humanos ¿y quién era el principal violador de derechos humanos? El Estado y el mismo Estado alentó lo de la creación de las organizaciones de derechos humanos, yo no quiero eso, yo no quiero que haya violación de derechos humanos", agregó.