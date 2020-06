"Extraordinario, que Guanajuato registrara 3 homicidios el lunes", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como un asunto extraordinario en materia de homicidios dolosos fue el que ayer en Guanajuato solo se reportaron tres casos de los 66 homicidios dolosos que se registraron en todo el país.

"Quieren que les diga cuál fue el dato fuera de lo normal, el extraordinario, que de los 66 homicidios solo tres se registraron en Guanajuato, algo que tenía tiempo que no se veía", dijo.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones del Campo Militar 23-A en Panotla, Tlaxcala, el titular del Ejecutivo dijo que, a diferencia de algunos mandatarios locales, junto con su Gabinete de Seguridad todos los días atienden la reunión de seguridad.

"Estos gobernadores que no se levantan temprano, o sea, con todo respeto, y lo que hacen es que delegan, pero nos consta que el gobernador de Tlaxcala, el gobernador de Chiapas, el gobernador de Campeche, el gobernador de Tabasco, diario sobre el tema".

Señaló que esto ayuda mucho porque se suman esfuerzos con policías municipales, policías estatales y las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional así, juntos, para garantizar la paz y la tranquilidad a los ciudadanos independientemente de qué partido venimos.

"Entonces, hay gobernadores que no participan en estas reuniones, la mayoría sí, siempre están operando estas mesas no sólo en los estados, en las cabeceras o son mesas estatales, ya también esto se reproduce en las regiones, y esto nos está llevando a que tengamos cada vez más avances en materia de seguridad", dijo.

Celebra liberación de general secuestrado

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se haya liberado al general brigadier José Guillermo Lira, secuestrado en Puebla desde el sábado pasado.

"Fue liberado y lo celebramos", dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa en las instalaciones del Campo Militar 23-A en Panotla, Tlaxcala.

El titular del Ejecutivo señaló que todavía no ha habido detenidos por la privación ilegal de la libertad del alto mando militar.

"No, pero se le liberó, y eso es lo importante", dijo.

Fuentes federales confirmaron que el general brigadier José Guillermo Lira fue liberado en el poblado de Tlalama, en el municipio de San Miguel Atlautla, Estado de México.

El general brigadier, ayudante general del Heroico Colegio Militar, fue plagiado el sábado aproximadamente a las 16:00 horas, en el municipio de Tepexco, Puebla, al salir en su auto con rumbo a Izúcar de Matamoros para visitar a su familia.

Su esposa solicitó ayuda a las autoridades de Puebla luego de perder contacto con él en las inmediaciones de Tepexco, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la entidad inició un operativo de localización.

--Solo tres homicidios dolosos en Guanajuato

El presidente López Obrador consideró como un asunto extraordinario en materia de homicidios que ayer lunes en Guanajuato solo se reportaron tres casos de los 66 homicidios dolosos que se registraron en todo el país.

"Quieren que les diga cuál fue el dato fuera de lo normal, el extraordinario, que de los 66 homicidios solo tres se registraron en Guanajuato, algo que tenía tiempo que no se veía", manifestó.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones del Campo Militar 23-A en Panotla, Tlaxcala, el titular del Ejecutivo dijo que, a diferencia de algunos mandatarios locales, junto con su Gabinete de Seguridad, todos los días atienden la reunión de seguridad.

"Estos gobernadores que no se levantan temprano, o sea, con todo respeto, y lo que hacen es que delegan, pero nos consta que el gobernador de Tlaxcala, el gobernador de Chiapas, el gobernador de Campeche, el gobernador de Tabasco, diario sobre el tema".

Señaló que esto ayuda mucho porque se suman esfuerzos con policías municipales, policías estatales y las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional así, para garantizar la paz y la tranquilidad a los ciudadanos independientemente de qué partido venimos.