"EZLN, confinado a una posición de marginalidad"

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se encuentra en una dinámica de aislamiento y lejos de tener la capacidad de presentar un proyecto sólido que pueda volver a atraer a las masas como ocurrió en enero de 1994, aseguró Adela Cedillo, académica de la Universidad de Wisconsin-Madison.

"Lo que se ve es como un desdibujamiento, como que mantienen este núcleo duro de simpatizantes, pero sin mayor proyección. Creo que están en una dinámica de aislamiento, de debilitamiento, pero a pesar de todo hay que reconocer también que hay comunidades que siguen siento parte del EZLN, que resisten, que siguen manteniendo vivo el proyecto en medio de ataques paramilitares, de toda esta guerra, confusión y caos que ha traído la guerra contra las drogas en Chiapas", aseguró la historiadora en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite en YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

SinEmbargo publicó este día un video inédito de un hecho histórico. La declaratoria de guerra hecha el 26 de enero de 1993 por la organización insurgente más antigua de México, las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), fundada en 1969 y que dio pauta al levantamiento de enero del EZLN.

En esta grabación consta que la declaración de guerra fue decidida, por unanimidad, por los delegados al Primer Congreso del Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional (PFLN), exactamente a las 18 horas con 46 minutos del 26 de enero de 1993.

Ese Primer Congreso del PFLN aprobó, también por unanimidad, el acuerdo de dar inicio a los combates ese mismo año de 1993, aunque oficialmente iniciaron el primer minuto de enero de 1994 con el levantamiento del EZLN.

En este video del archivo histórico del Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional, organización fundada en 1969, hay imágenes de las tropas del EZLN y aparece el comandante Germán en la bienvenida y en la clausura del Congreso, mientras que el subcomandante Marcos es quien toma la votación para la declaración de guerra al Estado mexicano, que sigue vigente.

En ese sentido, Adela Cedillo aseguró en la plática que ahora el Ejército Zapatista ha profundizado su ruptura con las Fuerzas de Liberación Nacional, en particular con el comandante Germán, la cual se dio en 2013, a la par que se ha ido desdibujando a causa de diversos factores, entre ellos, la edad del subcomandante Marcos —quien pese a que ha buscado pasar la batuta de vocero sigue siendo el líder más visible— y los rumores que existen en torno a él por sus supuestos problemas de salud.

"Marcos es ya un hombre de 67 años por ahí e igual que el expresidente Echeverría, la vida como guerrillero en la selva no le favorece, es un guerrillero bastante longevo para ser un icono de la guerrilla armada en América Latina, evidentemente se va a apagar. No hay un guerrillero que haya vivió más allá de los 40 años, muy pocos llegan. Evidentemente esto lleva a un desgaste del discurso, de la retórica, pero esto no puede mantener el intereses público de sus simpatizantes en una misma línea con un tiempo tan prolongado".

No obstante, la historiadora indicó que a pesar del paso de los años, el subcomandante Marcos ha logrado mantener una línea discursiva, lo que ha valido que muchas comunidades se mantengan en la lucha y vivo el movimiento.

"Estamos hablando del 94 a la fecha, ha dado muchos bandazos, ha tenido varios giros discursivos pero mantiene esta retórica anticapitalista, a favor de los derechos y la cultura indígena, sí hay algunos puntos de continuidad".

MARCOS QUEBRÓ CÓDIGOS

En noviembre pasado, el Comandante Germán acusó al Subcomandante Marcos, ahora Galeano, de incumplir los acuerdos del primer Congreso —del que SinEmbargo publicó el video inédito—, de desviar el movimiento, de acoso sexual, en un caso que llegó al suicidio de una joven y de proteger a un traidor que llevó información al Ejército.

El comandante Germán, fundador de las Fuerzas de Liberación Nacional, en 1969, declaró esto al presentar el libro Toma de los pueblos (1983-1993), que es el tomo IV de los cuadernos de trabajo "Dignificar la historia", y ahí anunció que deberá celebrarse el Segundo Congreso del partido de las FLN para hacer cambios después de tres décadas.

Enfatizó el comandante Germán: "Si fuera la misma situación política de entonces, no modificamos nada. Pero la política ha cambiado y tenemos que adecuarla a estas fechas y a estas situaciones".

En ese sentido, Adela Cedillo afirmó que el Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional se han basado en mantener, respetar y hacer valer códigos de lealtad; sin embargo, dijo, Marcos violó estos estatutos provocando una fractura dentro de la organización.

"Cuando la gente ingresaba al PFLN, como tenían mucho la influencia de la masonería, hacia a la gente decir un juramento, el código de silencio, lo que se puede decir y no se puede decir de la organización, cómo dirigirse entre compañeros y hacia el exterior, pero sobre todo lo que se jura, si no soy fiel a los principios de lealtad de esta organización que me maten, es un juego muy extremo y Marcos lo que hizo fue violar ese honor, por eso lo están llamando a cuentas".

La especialista manifestó su extrañeza de que Marcos no haya salido al paso de estas acusaciones e indicó que uno de los rumores apuntaría a su estado de salud, un tema del que se ha insistido ya en el pasado. No obstante, y a pesar de sus acciones, dijo, sigue siendo el gran líder del EZLN.

"Él destruye este código de honor, se lo pasa por el arco del triunfo y esta separación es como cuando los padres se divorcian, mucha gente no sabe qué hacer, te quedas de un lado o del otro, así están los militantes del EZLN, no saben qué hacer. Muchos ven con simpatía al comandante Germán y lo que están haciendo las fuerzas, otro solo siguen la línea de Marcos porque ha sido el líder de facto, aunque haya veintitantos comandantes indígenas a nadie la puede quedar duda que el líder de facto todos estos años ha sido el subcomandante Marcos".

Cedillo indicó que las FLN es uno de los grupos insurgentes de más tiempo en el país, desde su fundación en el norte del país en 1969. Esta organización hace exactamente 29 años, aprobó por unanimidad iniciar las "hostilidades en contra de los enemigos del pueblo mexicano".

Esos combates comenzaron, oficialmente, el primer minuto de enero de 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por Canadá, Estados Unidos y México, y constituyó todo un acontecimiento internacional.