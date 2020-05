Fabiana, jefa de enfermería del IMSS, da positivo a Covid-19

Fabiana Maribel Zepeda Arias, jefa de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien el pasado 20 de abril detalló con lágrimas, durante una conferencia nocturna de la Secretaría de Salud, las agresiones que han sufrido enfermeras del sector público, dio positivo a Covid-19.

Funcionarios del Seguro Social confirmaron que "la jefa Fabiana" está enferma de coronavirus y que se encuentra en aislamiento para enfrentar la enfermedad.

El 20 de abril, "la jefa Fabiana" mostró con orgullo, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, su uniforme y precisó que en días previos las enfermeras habían sufrido agresiones físicas y verbales.

Sus agresores las acusaron de ser un foco de infección de coronavirus; pidió respeto para el personal que arriesga su vida para atender a pacientes con esta enfermedad.

"Las agresiones van desde aventarnos una botella completa de cloro, aventarles café caliente, quemar su casa, no dejarlas subir al transporte público, gritarles improperios cuando van por la calle, rociarles algún líquido cuando se suben al transporte público. Tenemos algunos casos de que nuestros vecinos saben que somos enfermeras porque nos ven con el uniforme", dijo la enfermera.

Agregó entonces con la voz entrecortada: "Les quiero hacer un llamado de respeto y de parar la agresión. Duele hablar de esto, duele hablar de lo que le pasa a tu gente, de los trabajadores de la salud que también somos personas, tenemos familia y hoy estamos dejando muchas cosas: nuestras casas, nuestra familia y nuestra vida en las unidades hospitalarias".

Fabiana cobró tal relevancia en redes desde esa conferencia el pasado 20 de abril que abrió su cuenta de Twitter certificada: @jefafabiana.

A través de esta cuenta, Fabiana informó que se encuentra aislada:

"Me encuentro en aislamiento, ya que di positivo a COVID19. Soy bendecida por mi familia, amigos y colegas que me escriben para monitorearme. Vivo lo que viven mis compañer@s en todo el mundo. Abrazo solidario en nuestro #DíaDeLaEnfermería, aunque sea virtual y a sana distancia".

"Sigo las recomendaciones de l@s médic@s y también estoy inscrita en la aplicación de @SSalud_mx Yo misma sigo el tríptico de @Tu_IMSS sobre cuidados en casa. Pueden descargarlo aquí: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/COVID-19/triptico-cuidados.pdf ... Y también está disponible la atención médica telefónica (800-2222-668)".

