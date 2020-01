Fabricantes buscarán vender bolsas plásticas fuera de CDMX

Microempresarios que fabrican bolsas plásticas, y que están establecidos en el Estado de México, buscarán comercializar los productos que realizan fuera de la Ciudad de México ante la prohibición de que puedan hacerlo en la capital.

Mario Álvarez, vocero de la asociación Recicladores Unidos de Bolsas Plásticas (Roboplas), dijo que desde hace unos días disminuyeron en más del 50% su producción, la cual distribuían en la Ciudad.

"Dejamos de fabricar la bolsa tipo camiseta y ya estamos fabricando otro tipo de bolsa. Nosotros ya estamos haciendo planes para cambiarnos al Estado de México porque sentimos que en la Ciudad de México va a ser imposible trabajar", dijo.

Muchos de los fabricantes son de la entidad mexiquense, pero venden la mayoría de su mercancía en la capital del país, pero como ya no pueden distribuir su producción, entablaron contacto con autoridades del Estado de México para que lleven a cabo sus operaciones en algunos municipios, donde les darán facilidades para efectuar su actividad.

"Nos dicen que acá (en el Estado de México) sí vamos a poder contar con todo el apoyo. En el Estado de México sí hemos encontrado un poco de respuesta, nos dicen que sí nos podremos desarrollar", comentó.

Hasta ahora, en el Estado de México, no existe prohibición alguna para la utilización de bolsas de plástico de un sólo uso.

Según la agrupación Roboplas, el reglamento de las autoridades ambientales de la Ciudad de México no es claro porque no se especifica qué tipo de bolsas se podrán utilizar y cuáles no, lo que no sólo genera incertidumbre entre los fabricantes, sino entre los consumidores porque han dejado de comprar cualquiera de los productos que elaboran, sin importar el material con el que se realiza.

Los productores de bolsas de plástico, algunos de los cuales emplean material reciclado, consideran que la prohibición no es la solución, pues generará una pérdida de más de 100 mil empleos y el cierre de más de 500 empresas que se dedican a su fabricación.

"Los industriales del plástico estamos ya analizando acciones y alternativas para solucionar y seguir, pero necesitamos más tiempo, a Europa le dieron los legisladores 20 años para tomar acciones y en México dos años, por lo que necesitamos más tiempo sin prohibir y esperamos una legislación adecuada en la materia", expresó Mario Álvarez.