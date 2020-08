Facebook impone reglas a los actores políticos para elecciones de 2021; incluye a SLP

Por Daniela Barragán

Para el próximo proceso electoral de México, Facebook apostará por la transparencia en la propaganda política: la plataforma habilitará a partir del día de hoy nuevas reglas para identificar claramente los anuncios políticos para que los usuarios conozcan quién pagó por esa información, cuánto y a quiénes va dirigido.

Estas etiquetas permitirán crear registros que permitirán realizar mediciones e investigaciones sobre el dinero y el contenido que se invierte en esa red social en periodo de campaña y estarán disponibles por siete años. Al mismo tiempo se buscará combatir la desinformación y dará la oportunidad al usuario de distinguir entre el contenido orgánico y el propagandístico.

Todos los usuarios podrán acceder a la información para identificar quién paga por la difusión de cierto mensaje, ya que Facebook solicitará a quien compre propaganda un registro emitido por el país en donde será difundida la información y verificará y confirmará su identidad para realizar campaña política.

El uso de esta herramienta y los filtros serán obligatorios y se aplicará de igual manera para Instagram, la otra red social propiedad de Facebook.

En la elección intermedia de 2021, cobra importancia por la cantidad de puestos que se definirán: estarán en juego 21 mil 368 cargos y 15 gubernaturas (Guerrero, Colima, Campeche, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Tlaxcala, Michoacán, Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro). Además, se renovarán la Cámara de Diputados y serán electos 500 legisladores, 300 por mayoría relativa y 200 por la vía plurinominal.

De acuerdo con la presentación a prensa de la nueva herramienta, Facebook utilizará una serie de señales para determinar si los anuncios fueron originados por un usuario autorizado y localizado dentro del país. De no cumplir con esos requisitos, la publicidad podría ser suspendida.

La etiqueta que aparecerá al usuario en el post será "Pagado por" y aparecerá lo que los anunciantes hayan decidido, que puede ser a sí mismos, una página que administren o la organización a la que pertenezcan. Tanto la página como la organización deberán tener públicos un número telefónico, un correo electrónico y una página web.

"Este lanzamiento forma parte de una expansión de la herramienta de transparencia a 33 países, con el objetivo de proteger la integridad de la publicidad política en nuestras plataformas. La solución fue puesta en práctica en junio de 2018 en Estados Unidos y actualmente está disponible en más de 190 países y territorios", agregó la empresa en un comunicado de prensa.

Marcos Tourinho, líder del equipo de elecciones para América Latina en Facebook, explicó en la presentación que se busca agilizar la remoción automática de cuentas falsas y contenido mañoso, ya que tienen identificado que la gran mayoría de los intentos de manipulación inician con cuentas falsas.

En este sentido se estima que el 7 por ciento de este tipo de cuentas se puedan dar de baja incluso antes de que sean reportadas.

Agregó que además de bajar contenido que promueva el discurso de odio, acoso o bullyng, los esfuerzos en el periodo electoral se centrarán en combatir la desinformación y el contenido que pueda llevar a una persona a no votar o a "votar mal".

Se trabajará con los 70 verificadores que tiene Facebook alrededor del mundo, que son los encargados de detectar contenido falso a buen tiempo para reducir el alcance de ese contenido en la plataforma. También se contará con la colaboración del Instituto Nacional Electoral (INE) para la generación de información referente al proceso que ayude a la gente a conocer dónde votar o lo que necesita para hacerlo.

La colaboración con el INE se extenderá a la verificación de contenido ilegal. Tourinho explicó que Facebook tomará la decisión de bajar cierto contenido pero con la orientación del INE, "es el papel del estado decirnos si algo es legal o no en la plataforma. Nosotros atendemos la plataforma, pero las autoridades lo legal o no, porque quizá haya cierto contenido que no viole nuestras normas, entonces Facebook no debe tener el poder de decir qué es legal y qué no, es inadecuado y es demasiado poder".

De la biblioteca de información que se generará también saldrá un ranking de qué paginas están haciendo más gastos y se podrán realizar búsqueda por partidos o candidatos.

"Será una base de datos de anuncios políticos. Será una herramienta establecida en la plataforma y que servirá para todo anuncio político, no solo para el periodo electoral, sino para siempre, agregó Tourinho.

Sin embargo, el equipo de Facebook prevé que se generen zonas grises en los contenidos políticos en la intención de determinar qué sí es correcto y qué no. Aseguraron que la herramienta estará regida por el contenido y no por quién lo hace.

"Nos referimos al contenido del anuncio. Irá mejorando, habrá un aprendizaje de la máquina y de las personas", añadió.

A partir del día de hoy habrá un proceso de verificación de cada anuncio. Facebook señaló que ellos trabajarán por la integridad de la plataforma y que la reacción de los actores, que es normal y es parte del proceso, es lo que menos preocupa en ese caso.

"Transparencia y no castigar a nadie es el objetivo de este sistema que busca darle más información a la ciudadanía y puede ayudar a los políticos porque abona a la transparencia. La intención es llevar luz al financiamiento político", añadió Tourinho.