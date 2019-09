Facebook: Plan de EEUU de abrir perfiles falsos viola reglas

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estará violando las reglas de uso de Facebook si sus agentes crean perfiles falsos para vigilar en el sitio a los extranjeros que buscan ingresar al país, afirmó el martes la red social.

"Las autoridades policiales, como cualquier otra persona, necesitan usar sus nombres reales en Facebook y dejamos clara esta política", dijo en un comunicado la vocera de Facebook, Sarah Pollack, a The Associated Press. "Operar cuentas falsas no está permitido y tomaremos medidas contra cuentas que infrinjan".

Pollack dijo que la compañía comunicó su preocupación y sus políticas sobre el uso de cuentas falsas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), y que la compañía eliminará dichas cuentas, incluso aquellas pertenecientes a agentes encubiertos, cuando sean reportadas.

La red social hizo el anuncio luego de un reporte de The Associated Press publicado el viernes sobre que el DHS había autorizado a sus agentes utilizar cuentas falsas en redes sociales, una medida que hasta entonces estaba prohibida. El departamento no respondió a la petición de comentario del martes.

El DHS explicó a AP en un comunicado el viernes que las cuentas falsas facilitarían que agentes revisaran solicitudes de visas, tarjetas de residencia y de naturalización para buscar posibles actos fraudulentos o amenazas a la seguridad.

El plan también sería una violación a las normas de Twitter. La red social señaló el viernes que sigue revisando la nueva política del DHS y no proporcionó comentario adicional.

El cambio en la política fue precedido por otras medidas tomadas por el DHS que, desde junio, comenzó a exigir que solicitantes de visas de Estados Unidos facilitaran sus nombres de usuarios de redes sociales, lo que representa una fuerte expansión de las revisiones que hace el gobierno de Trump a posibles inmigrantes y visitantes.

Dicho monitoreo de redes sociales sería realizado por agentes de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional en casos que se determine que necesitan más revisión. El análisis de privacidad señala que los agentes sólo pueden revisar contenido disponible públicamente a todos los usuarios de la plataforma _no pueden enviar solicitudes de amistad o seguir a un individuo_ y tendrán que recibir capacitación cada año.

Los agentes tampoco pueden interactuar con los usuarios de redes sociales y sólo pueden revisar la información de forma pasiva, según el documento del DHS.

Aunque algunas redes sociales permitan que se vea mucha actividad sin una cuenta, otras plataformas limitan el acceso sin una.

Facebook dijo que mejoró su capacidad de detectar cuentas falsas a través de la automatización, y que bloquea y elimina millones de cuentas falsas todos los días.

Twitter y Facebook eliminaron recientemente varias cuentas que se cree que eran operadas por el gobierno chino utilizando identidades falsas para operativos de información.