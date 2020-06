Facilita IMSS Digital registro de beneficiarios y corrección de datos

Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que la institución facilita el registro de beneficiarios y la corrección de datos del asegurado a través de la plataforma IMSS Digital.

La funcionaria indicó en la conferencia de prensa vespertina, llevada a cabo en Palacio Nacional, que la corrección de datos del asegurado es uno de los problemas más recurrentes en el IMSS, ya que algunos afiliados no han actualizado sus datos o puede haber errores en el registro si fueron capturados manualmente.

"Hoy ya utilizamos la CURP y jalamos toda la información que arroja la CURP, sin embargo, en algún momento los registros se tecleaban y podría ser que una persona a lo mejor pudiera llamarse María y el que tecleó el nombre le ponía Ma o "Ma.".

El sistema, contrasta los caracteres y al ver caracteres distintos, arroja que no se trata de la misma persona, por ello se habilitó para que los asegurados tengan la posibilidad de corregir sus datos.

En primer lugar es la actualización de la CURP, este trámite sirve para que coincida con el Número de Seguridad Social; el segundo es para quien no tiene su CURP registrada en el IMSS, en aquellos casos donde el registro es muy antiguo y el último, es para registros con dos números de seguridad social o duplicado.

López Castañeda, aseguró que la plataforma reduce el plazo de 40 días promedio de los trámites a tres días y la modificación o actualización queda corregida en las seis bases de datos del Instituto.

"Es un trámite muy sencillo y es un trámite que de verdad tiene que ser muy necesario para nosotros, porque el día que quieran registrar y esto se liga a mi segundo trámite, a sus beneficiarios, la consistencia en los datos es importantísima", refirió la directora.

Cabe señalar que el patrón registra al asegurado como su trabajador, sin embargo, el trabajador es el que tiene que darse de alta en su clínica y dar de alta a sus beneficiarios que pueden ser hijos, esposa, esposo, concubino, concubinaria, o padres si dependen económicamente de ellos y cohabitan en el mismo domicilio.

"Esta actualización en los datos, sobre todo en estos momentos, en donde yo insisto, que ante una necesidad de alguna atención médica si no estamos con los datos correctos, actualizados y registrados en nuestra clínica, vamos a dilatar más la atención médica que necesitemos en un momento determinado", puntualizó López Castañeda.

Para atender dudas el IMSS habilitó el teléfono 800 623 2323 donde la opción 1 es para temas relacionados con derechohabientes y la opción 2 para patrones. Los horarios de atención son de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde.