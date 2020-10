Falla AMLO en su pronóstico para la Serie Mundial

El mandatario se equivocó en sus pronósticos sobre la final del beisbol de las Grandes Ligas.

Hace algunos días, AMLO vaticinó que a la Serie Mundial llegarían los Astros de Houston pero no, quien arribó al 'Clásico de Otoño' fueron los Rays de Tampa Bay, que echaron a los texanos al derrotarlos en la serie (4-3) por el banderín de la Liga Americana, ganando en el juego de ayer sábado 4-2.

"Por la Liga Americana: Astros de Houston, ya sé que no les va a gustar, van a decir que hicieron trampa hace dos años y es verdad, no hay que robar señales, no hay que hacer fraude en nada, pero ya fueron bastante castigados por la gente, la afición", dijo mientras practicaba beisbol, su deporte favorito.

El rival de los Astros, según el presidente López Obrador, debían ser los Dodgers de Los Ángeles, que están empatados en la serie por el gallardete de la Liga Nacional a tres juegos con los Atlanta Braves.

A ver si por lo menos, al 50 por ciento de la Serie Mundial le atina.