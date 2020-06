Fallan 775 altavoces de alerta sísmica en el Edomex

"El sismo nos tomó desprevenidos", señalaron vecinos de diversos puntos del Estado de México, donde no hay alertas sísmicas o estas fallaron, lo que ocurrió en una veintena de municipios, densamente poblados como Naucalpan y Nicolás Romero, donde habitantes sintieron el temblor cuando se bañaban o aún dormían y no pudieron salir a tiempo a un sitio seguro.

En el Estado de México hay 5 mil 684 altavoces de la red de vigilancia del C5, que operan como alertamiento sísmico, no obstante hoy martes se activaron sólo 4 mil 909 y fallaron 775, informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad mexiquense.

Huixquilucan, municipio que concentra los edificios más altos del Estado de México, puso a prueba su red de 52 alertas sísmicas propias, que permitió que los habitantes de decenas de torres habitacionales buscaran un sitio o salieran a tiempo, apuntó el alcalde Enrique Vargas del Villar.

Naucalpan, no cuenta con red propia de alertas sísmicas, por lo que muchos vecinos de Satélite y colonias de la zona alta como San Rafael Chamapa, afirmaron que el sismo los tomó desprevenidos.

"Las pocas alertas que hay están sobre las avenidas, a una distancia considerable y como vivimos entre cerros y barrancas no se oyen", señaló José quien vive en la zona de las Chamapas, quien reconoció que ni conocen el sonido de la alerta.

En colonias de Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza, habitantes tampoco escucharon la alerta sísmica, por lo que muchos estaban desayunando, cuando el piso se empezó a mover.

Las fallas registradas en este sistema, principalmente se detectaron en municipios del Valle de México y "fueron producto de baja de la energía eléctrica y la red inalámbrica derivado del propio sismo de alta intensidad que se registró", afirmaron autoridades de la Secretaría de Seguridad.

La red de videovigilancia del Estado de México presentó fallas en 20 municipios mexiquenses, informaron autoridades.

Operadores del C5, realizaron patrullajes virtuales a través de las más de 18 mil cámaras de seguridad instaladas a lo largo del Estado de México, donde no se reportaron daños graves.

Además personal de la Subsecretaría de Control Penitenciario, llevó a cabo una revisión de los 22 Centros Penitenciarios que hay en la entidad, sin que se reportara ningún daño material a la infraestructura de los penales en donde hay más de 30 mil internos.