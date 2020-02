Fallan los cuidados para partir sin dolor

Ciudad de México.- Uriel está acostado en la cama, prende la televisión, pero no sabe qué ver y bromea con su mamá con que será una película de superhéroes. Se siente como en casa, dice, pues casi olvida que está en el área de cuidados paliativos del Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI. Aunque su enfermedad es considerada terminal, no teme, prefiere disfrutar de las actividades que haría en casa, pero con cuidados médicos especializados.

En México, más de 20 mil niños viven con una enfermedad terminal, en su mayoría son distintos tipos de cáncer, de ellos, 80% no acceden a fármacos para cuidados paliativos debido a la falta de presentaciones pediátricas, por lo que se ajustan las dosis que se aplican en adultos. Su venta no es común en farmacias porque son controlados y muy pocos hospitales cuentan con espacios físicos para estos pacientes; además, se les da de alta pese a que no existen condiciones para que mueran sin dolor.

Como consecuencia, anualmente fallecen 16 mil menores de edad con dolor grave, detalla Luz Adriana Templos Esteban, especialista en algología y en el estudio y tratamiento del dolor en el paciente oncológico.

"No más barreras" es el lema de 2020 para conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, en ese contexto, Enrique López Aguilar, director del Hospital de Pediatría Siglo XXI, afirma en entrevista que al año se diagnostican a 5 mil niños con un tipo de cáncer y que la sobrevida es de apenas 56%, por lo que es necesario revisar y lograr que tengan acceso a una muerte digna.

El médico presume con orgullo que en el hospital que preside se instaló desde 2018 la primera Sala de Cuidados Paliativos para Niños con Cáncer y Enfermedades Terminales del país: "Cuidados paliativos puede haber en cualquier clínica, pero aquí existe un espacio definido en el que los niños pueden morir con tranquilidad, sobre todo aquellos que requieren de cuidados especializados.

"No sólo debemos comprometernos con un diagnóstico temprano, acceso a tratamiento o seguimiento, sino acompañarlos hasta el fin y velar por que se vayan con dignidad, tranquilidad y paz", afirma.