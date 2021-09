Fallas en Línea 2 del Cablebús son inaceptables, dice Sheinbaum a empresa operadora

Luego de las dos fallas que registró la Línea 2 del Cablebús en Iztapalapa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que es inaceptable lo ocurrido e indicó que se le exigió a la empresa operadora, Leitner, un supervisor en cada estación.

"Les hemos exigido que haya un supervisor en cada una de las estaciones, particularmente en las estaciones que tienen la parte motora, para que no haya ningún problema, además de las sanciones económicas. Es inaceptable que esto pase y se están tomando todas las medidas para evitar una situación de este tipo", dijo.

La mandataria local destacó que con estas sanciones y con las solicitudes están haciendo todo lo posible para que no haya una falla más.

"Parte del problema que tenían es que no tenían una persona con la toma de decisiones del nivel para la toma de decisiones adecuada en los lugares en los que había que tomar una decisión", explicó.

Destacó que está garantizada la seguridad, pues el tema es nada más que no tarde tanto el tiempo en el que haya una falla que puede llegar a ocurrir y el inicio de operaciones.

Sheinbaum Pardo recordó que la empresa tiene dos sanciones económicas por 200 mil pesos tras las dos fallas que se registraron el 7 y 19 de septiembre.