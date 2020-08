Fallece el empresario Enrique Bours, socio fundador de Bachoco

Enrique Robinson Bours, socio fundador de la empresa Bachoco en 1952, falleció la mañana de este jueves 13 de agosto en Ciudad Obregón, Sonora, a los 93 años de edad. El empresario fue hijo de Alfonso Robinson Bours Monteverde y Rosalba Almada Corbalá, nació en 1927; sus hermanos Alfonso (finado), Juan (finado), Javier y Rosalba. Fue padre de ocho hijos: Enrique, Beatriz Marina, Rossana, Anabela, Jesús, Mónica, Juan Jorge y Álvaro. La Unión Nacional de Avicultores confirmó el fallecimiento del prominente empresario que a finales de los años 90 colocó a Bachoco en los mercados financieros de México y Nueva York.

Enrique Robinson Bours se desempeñaba a la fecha como consejero honorario de Bachoco. En 1952, junto con sus hermanos, inició en el estado con la empresa, en una pequeña granja con mil aves. Actualmente, Industrias Bachoco es líder en la industria avícola en México y la sexta empresa avícola más grande del mundo. La compañía inició su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores y el New York Exchange en 1997.

Fue miembro del salón de la fama de la avicultura latinoamericana y estuvo involucrado en la Fundación Mexicana para la Salud y el Instituto de Fomento e Investigación Educativa. La clase empresarial y política ha volcado condolencias a la familia del reconocido sonorense.

A través de sus redes sociales el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, externó: "Lamento y mucho el fallecimiento de Don Enrique Robinson Bours. Sonorense, gran y ejemplar empresario. Con mis mejores recuerdos, mis condolencias a su respetada familia. QEPD".

"Con profundo pesar me acabo de enterar que falleció Don Enrique Bours, gran empresario sonorense fundador de Bachoco, extraordinario amigo y padre de nuestra amiga Monica Bours. Extendemos nuestra solidaridad y un abrazo a toda su familia", dijo también Manuel Clouthier.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del Ing. Enrique Robinson Bours Almada. Hombre de Bien, Empresario exitoso y Cajemense Distinguido", publicó el Comité Municipal del PAN en Cajeme.

"Mi más sentido pésame a la familia del gran empresario y Ciudadano Distinguido de Cajeme en el año 2003, Enrique Robinson Bours Almada, por su sensible fallecimiento, esperando que la resignación y paz llegue pronto a sus corazones", expresó el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal.