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Fallece hijo de director de BBVA, en accidente

Por El Universal

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece hijo de director de BBVA, en accidente

Ciudad de México.- Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México, falleció en un accidente vehicular en la carretera de cuota Toluca-Valle de Bravo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 44, en el municipio de Amanalco, la noche del viernes.

Además de Diego Osuna Miranda, de 17 años, dos jóvenes más murieron y otros dos resultaron lesionados.

Los cinco jóvenes viajaban a bordo de una camioneta Suburban negra, la cual chocó de frente contra un camión de carga. Debido al impacto, la camioneta terminó volcada y destruida.

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Paramédicos acudieron al sitio para realizar las labores de rescate, mientras que elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona del accidente.

A través de redes sociales, diversas personalidades, como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, manifestaron sus condolencias. "Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer (viernes). Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos, descanse en paz".

El Consejo Coordinador Empresarial y su presidente, José Medina Mora, también lamentaron el fallecimiento de Diego Osuna. "Expresamos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz".

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