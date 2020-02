Fallece niño en una guardería que operaba sin regulación en Querétaro

Ayer falleció un niño al interior de una guardería que no contaba con las condiciones para operar, dio a conocer la Fiscalía General de Querétaro.

Los hechos se dieron dentro de una casa, cuya propietaria se dedicaba al cuidado de niños, guardería que se precisó no estaba regulada, ni acondicionada para el cuidado de menores.

El resultado de la necropsia de ley que aplicó al cuerpo de un niño señala que la causa de la muerte es una broncoaspiración y se precisó no se apreciaban huellas de violencia.

La FGE hizo un llamado a las y los queretanos a reportar, ante las autoridades, aquellos lugares donde no se cuenten con las medidas necesarias, para el cuidado de niñas y niños.