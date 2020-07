Fallece por Covid-19 el periodista sonorense

José Manuel Velarde Vázquez, presidente de la Asociación de Periodistas del Norte de Sonora, murió por Covid-19 la mañana de este sábado 4 de julio, en Nogales, Sonora.

Velarde fue Premio Nacional de Periodismo en 2013 y miembro del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex A. C.).

Nació el 3 de octubre de 1959 y desde hace 4 décadas se desempeñaba en el medio de comunicaciones; en los últimos años fue director y conductor del programa Con Valor y con Verdad, en la radiodifusora La Sonora de Nogales.

Este viernes, Velarde publicó en sus redes sociales: "Me siento verdaderamente muy triste, además de impotente, sin poder salir de mi casa y recibiendo otra mala noticia; acaba de fallecer mi hermano Adrian Velarde Vázquez, a la edad de 55 años".

"Duró tiempo internado en el IMSS y para quien estuvimos solicitando sangre y plaquetas; donde hoy está, ya no las ocupa; él padecía cáncer, que desafortunadamente no pudeo superar. Y yo con este cochino virus que no me permite salir de casa, afortunadamente ya la llevamos de gane", agregó.

La muerte de José Manuel Velarde enlutó al gremio periodístico que por distintos medios envió condolencias a sus familiares y amigos.

La gobernadora Claudia Pavlovich externó su pésame en sus redes sociales: "Me siento profundamente consternada por el fallecimiento de un profesional de la comunicación, @Josemvelardev mis condolencias a su familia, amigos y colegas. Lo recordaremos como un incansable periodista que estuvo durante cuarenta años al servicio de su comunidad. DEP".