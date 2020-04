Fallece primer médico con Covid-19 en Baja California Sur

Integrantes de la comunidad médica de Baja California Sur, colectivos de médicos y sindicalizados informaron del primer fallecimiento de un personal médico por Covid-19. Se trata de un doctor que se desempeñaba en el municipio de Los Cabos y habría tenido complicaciones asociadas al padecimiento.

A través de redes sociales, sus colegas informaron de su deceso. El Movimiento Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Salud publicó: "con profunda pena informamos del fallecimiento de nuestro compañero anestesiólogo del C. Omar "N", médico anestesiólogo del turno especial, del Hospital General, quien fue diagnosticado con Covid-19. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades. DEP. Un guerrero de la bata sanitarista".

Luego de las reacciones del personal médico, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó solamente que lo atendió como su derechohabiente y se deslindó que -como apuntan versiones- perteneciera a su plantilla.

"Lamenta el sensible fallecimiento del médico, quien no pertenecía a la plantilla laboral del IMSS y fue atendido por ser derechohabiente".

Informó que fue trasladado a la ciudad de La Paz y que le brindó atención médica conforme a los protocolos establecidos para la atención de pacientes Covid-19, y negó las primeras versiones de supuesta negligencia.

"Niega categóricamente haber descuidado al paciente, desde el momento de su ingreso estuvo a cargo de personal médico capacitado, que en todo momento procuró la asistencia necesaria en función de sus padecimientos", expuso.

Aseguró que el IMSS cuenta con insumos necesarios de equipo de protección especial para salvaguardar la integridad del personal médico en cada una de sus unidades y hospitales, y refirió que "la única fuente respecto a la emergencia sanitaria es la Secretaría de Salud".

La SSA del estado, por su parte, publicó desde la cuenta personal de Facebook del secretario Víctor George Flores, un mensaje lamentando el fallecimiento y no informó de su adscripción, forma de contagio ni protocolos seguidos.

El gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, en su cuenta de twitter, se limitó a abordar el tema señalando la confirmación de dos nuevos fallecimientos en la entidad, sumando un total de cinco. No abordó el tema de que se trató al menos una de ellas de un personal médico que laboraba en Los Cabos, municipio donde recientemente se confirmó un brote en el IMSS de Cabo San Lucas, de al menos 42 contagios de personal médico y administrativo.

El caso ha generado reacciones ya en redes sociales, muchas de ellas de personal médico y familiares que acusan falta de equipo de protección.

Colectivos, familiares de médicos y enfermeros, universitarios y empresarios han emprendido campañas para donar insumos de protección a personal del IMSS, SSA e ISSSTE.