Fallece primer médico en Nuevo León por Covid-19

Este miércoles se registró el primer fallecimiento de un médico por Covid-19 en Nuevo León. Se trata de un profesionista de 56 años de edad que ejercía la medicina privada y murió en un hospital público de la entidad, al tiempo que su esposa permanece en estado crítico tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios, y el hijo de ambos, de 29 años, también está hospitalizado en situación delicada.

Manuel de la O Cavazos, secretario Estatal de Salud, informó que este miércoles hubo cinco decesos por coronavirus para sumar 68 defunciones por la pandemia, mientras los casos positivos de la enfermedad suman mil 745, de los cuales 67 son de este reporte diario. Dentro del acumulado de casos positivos un total de mil 016 han sido confirmados por el Indre y el resto por hospitales y laboratorios privados. Entre los nuevos contagiados hay un médico residente del municipio de Linares, que da servicio en el Hospital General de Galeana, en el sur de la entidad, por lo cual se tiene en observación y se realizarán pruebas para detectar o descartar el virus SARS-CoV-2, a todo el personal que atiende en el mencionado centro hospitalario. Los nuevos cinco pacientes que murieron según el informe dado a conocer este miércoles, son un hombre de 57 años de edad que no presentaba comorbilidad, un hombre de cien años de edad, residente de uno de los tres asilos donde han ocurrido brotes de Covid-19, un hombre de 51 años con antecedentes de hipertensión y obesidad, el médico de 56 años de edad, que previamente a contraer coronavirus tenía hipertensión arterial y diabetes, así como una mujer de 53 años de edad previamente sana.

El Secretario externó su preocupación por el crecimiento en la cifra de contagios y defunciones, por el relajamiento que, afirmó, hubo en días pasados por las celebraciones del Día del Niño, Día de la Madre y Día del Maestro, y la actitud de muchos habitantes de la zona metropolitana que han formado filas de más de una cuadra frente a los depósitos de cerveza y otras bebidas alcohólicas, sin importar que un cartón de cerveza se los vendan a 700 pesos y una caguama en 90 pesos. Por otro lado, comentó que dialogó con la representante del IMSS en la entidad, Karla López, quien informó que regresarán a la entidad para recibir tratamiento psicológico 17 enfermeras y enfermeros que sufrieron un secuestro virtual en la Ciudad de México cuando estaban en la capital del país para apoyar en la atención a pacientes de coronavirus.

Asimismo señaló que este día sostuvo reunión virtual con alcaldes de todo el estado, para afinar detalles sobre la próxima reactivación económica. Asentó que trabajarán en coordinación con el gobierno federal para seguir los protocolos establecidos y que haya más contagios de coronavirus. Agregó que la reactivación será de manera escalonada, lo más correcta posible, y dándole preferencia a la salud, porque la vida no tiene precio.



Piden apoyo trabajadores de transporte escolar

Más de cien personas que prestan servicio de transporte escolar acudieron a protestar frente al Palacio de Gobierno, para pedir apoyo en despensas, ya que tienen más de dos meses sin ingreso al haberse suspendido las clases en el sistema básico por la contingencia sanitaria. Los inconformes solicitaron asimismo que el gobierno federal los considere para la obtención de créditos a la palabra, ya que están desesperados por la falta de ingresos, y reconocen que los padres de familia a los que prestan el servicio de transporte para sus hijos, no los pueden apoyar porque también han sido afectados y no han recibido el servicio.