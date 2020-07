Fallece secretario de Salud de Chihuahua por Covid-19

El doctor Jesús Enrique Grajeda, titular de la Secretaría de Salud del estado, falleció la mañana de este domingo a causa de Covid-19, confirmó el gobernador Javier Corral Jurado.

El titular de la dependencia que encabeza los esfuerzos contra la pandemia resultó positivo a Covid-19 el pasado 2 de julio, luego de que viajó a Tampico, Tamaulipas, en una comitiva que acompañó al gobernador Javier Corral a una reunión con el mandatario de aquella entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien horas después de dicho encuentro informó haber resultado positivo.

El 5 de julio pasado, Enrique Grajeda fue internado en un hospital local para el mejor monitoreo de su salud, informó el Gobierno estatal, quien a su vez lo reportó recientemente con mejorías importantes en su salud, no obstante, esta mañana falleció a consecuencia de un paro cardíaco.

Jesús Enrique Grajeda rindió protesta como secretario de Salud en el Gobierno de Corral Jurado el 30 de agosto del 2018 y este domingo, el titular del Ejecutivo le dedicó este mensaje:

Huatulco, donde el coronavirus está a raya

"No tengo palabras para expresar todo lo que siento en este momento, sólo mi profunda tristeza al compartirles que esta mañana falleció el Dr. Jesús Enrique Grajeda Herrera, nuestro Secretario de Salud. Después de haber presentado mejoría a lo largo de toda la semana, hoy tuvo una falla cardiaca y murió a las 6:00 am.

El Dr. Grajeda consagró toda su vida al servicio de la salud, y ha entregado de manera generosa y comprometida su último esfuerzo en el momento más duro que ha enfrentado la sociedad chihuahuense frente a la pandemia del COVID 19.

Se nos va un gran ser humano, Maestro de vida en muchos sentidos, porque fue ejemplo de verticalidad, honestidad, compromiso social. La vida me dio la oportunidad de conocerlo y admirarlo, por su sentido profesional, y la consistencia en la defensa de sus valores.

A sus hij@s, a su esposa Ivonne y a toda su familia, amigos y colaboradores, les expreso mis condolencias y les abrazo con mucha fuerza.

Que Dios Nuestro Señor, lo tenga en su Gloria. Descanse en Paz".