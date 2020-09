Fallece segundo migrante haitiano por supuesto Covid-19 en Chiapas

Presuntamente de Covid-19 falleció un segundo migrante haitiano en el interior de su domicilio, donde hasta las 14:30 horas del miércoles su cuerpo continuaba en el mismo lugar. El migrante identificado como Jules Junio de 32 años de edad, perdió la vida en el interior de un cuarto que rentaba con su esposa y su hija menor de edad en la colonia Xochimilco, avenida Guadalajara, entre Veracruz y Sinaloa.

Vecinos explicaron que desde la semana pasada el haitiano presentaba alta temperatura, diarrea, dolor de estómago y de cabeza, por lo que acudió al médico, pero supuestamente le negaron el apoyo por ser migrante.

Hasta las 14:30 horas de este miércoles, el cuerpo se encontraba en el interior de la vivienda debido a que su esposa no cuenta con los recursos económicos para los gastos funerarios; pero sus connacionales advirtieron que si a las 18:00 horas las autoridades no retiran el cadáver, lo sacarán a la calle como sucedió el pasado 24 de agosto con el cuerpo del migrante haitiano Demosthene Herold, de 25 años de edad; quien también falleció presuntamente por coronavirus en un cuarto que rentaba en la colonia 5 de Febrero.

El cuerpo de este migrante fue sacado a la calle en protesta porque las autoridades no lo levantaban, fue hasta después de varias horas que fue retirado su cuerpo de la vía pública.