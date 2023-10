Falleció Burt Young, el cuñado de Rocky Balboa

Burt Young, el actor nominado al Oscar por interpretar a Paulie Pennino, el mejor amigo y cuñado de Sylvester Stallone en la franquicia "Rocky" murió a los 83 años, así lo informó a New York Times Anne Morea, hija de Young.

La muerte del actor ocurrió el 8 de octubre en Los Ángeles, hasta el momento se desconoce la causa; Young interpretó a Paulie Pennino en seis películas de "Rocky" y tuvo papeles en películas y programas de televisión aclamados como "Chinatown", "Once Upon a Time in America" y "The Sopranos".

En Instagram, Stallone le rindió un homenaje con un emotivo mensaje y una fotografía de antaño.

"Fuiste un hombre y artista increíble, yo y el mundo te extrañaremos mucho", se lee.

Cuando Paulie aparece por primera vez en "Rocky" de 1976, es un empacador de carne enojado y malhablado que abusa de su hermana Adrian (Talia Shire), con quien comparte un pequeño departamento en Filadelfia.

"Rocky" fue nominada a 10 premios Oscar, incluido el de Mejor actor de reparto para Young. Ganó tres, incluida la de mejor película.