Falló el 2% de los altavoces durante macrosimulacro en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el 2% de los altavoces que emitieron la alerta sísmica en el primer macrosimulacro nacional no funcionaron debido a que se encuentran obsoletos.

"La alarma sísmica se activó en 12 mil, 118 altavoces que operan en el C5, es decir, el 98 % de los altavoces, así como en televisoras, radiodifusoras que cuentan con este servicio y en edificios del sector público y privado y escuelas de la CDMX.

"Aunque dos por ciento de las alamas no sonaron, pasamos de septiembre a la fecha de 96 a 98 % de eficiencia, todavía hay dos por ciento de deficiencias, que corresponden a postes más antiguos en los que habrá atención", dijo en conferencia de prensa la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el coordinador general del C5, Juan Manuel García Ortegón, dijo que los equipos están en una revisión constante y que los que fallaron se encuentran distribuidos en las 16 alcaldías, pero ya se encuentran obsoletos tecnológicamente.

La mandataria capitalina detalló que en este simulacro se avanzó en protección civil, pero que aún faltan cosas por mejorar, como establecer una mejora de acertamiento sísmico a través de aplicaciones y dar mayor información a la ciudadanía.

Comentó que se presentaron 12 incidentes, 9 por crisis nerviosas y 3 resbalones, que fueron atendidos por paramédicos.

"Fue un ejercicio muy exitoso... hubo una mejora respecto al simulacro de septiembre, pero hay temas que corregir, dar mayor información a la población porque hubo nueve episodios de crisis nerviosas y tres que se resbalaron al evacuar", añadió que participaron 8 millones de capitalinos en este primer simulacro del año.

Detalló que un total de 16 mil 159 inmuebles particulares participaron así como edificios de la administración pública, unidades escolares, centros de salud, entre otros. En el sistema de transporte como Metro y Metrobús se realizó el simulacro sin incidentes.

Claudia Sheinbaum detalló que en este simulacro la Secretaría de Obras y Servicios coordinó una red de 760 personas para que los Directores Responsables de Obras y Coordinadores de Seguridad realizaran la supervisión de diversos inmuebles y se aplicó un nuevo protocolo de post sismo para catalogarlos en riesgo o no.