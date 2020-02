"Falso, que Fiscalía fabricara delitos en caso de El Lunares'"

Sobre la cumplimentación de otra orden de aprehensión y el traslado de Óscar Andrés Flores, alias "El Lunares", líder de la Unión Tepito, al Reclusorio Oriente, luego de haber sido liberado esta madrugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se trata de órdenes de aprehensión que la Fiscalía local preparó previamente.

Aseguró que es falsa la fabricación de delitos, como lo dicen los abogados de este sujeto, y consideró que eso ya cambió, "ya se acabó, como lo dijo ayer la fiscalía, se acabó la fabricación de delitos, el inventar, y se basa todo en la justicia y en el debido proceso".

Recalcó que no le pareció correcta la actuación de los jueces y consideró que no se cayó el caso.

"No es que se caiga el caso, la fiscalía actuó de manera responsable y en todo caso hay que revisar lo que ha pasado en el Poder Judicial, nosotros nos estamos preparando, ayer fue la presentación en la Universidad de la Policía con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, queremos tener la mejor preparación en el informe policial homologado, en la participación del primer respondiente, lo está haciendo también la fiscal en los Ministerios Públicos y la Policía de Investigación, pero también lo que queremos es que hagan lo mismo en el Poder Judicial", comentó.